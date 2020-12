“Mesmo com as mutações recentes, acreditamos que a vacina ainda deve ser eficaz. No entanto, estudos estão em andamento para investigar totalmente o impacto dessa mutação”, disse a AstraZeneca.

A nova variante de coronavírus identificada no Reino Unido tem um potencial de transmissibilidade 70% maior que o vírus que foi detectado no começo da pandemia na China, segundo alegação do primeiro-ministro Boris Johnson.

A nova cepa já circula por outros países da União Europeia, como Dinamarca, Itália e Holanda.

A notícia provocou caos em toda a região. Países suspenderam as rotas de viagens com o Reino Unido, preocupados com o aumento das infecções durante o feriado de Natal.

Vacinação na UE

Os 27 países-membros da UE receberão no sábado (26) as 12,5 milhões de doses da vacina da Pfizer/BioNtech para que as vacinação contra a covid-19 no bloco comecem no domingo (27).