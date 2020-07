Celebridades Monique Alfradique diz que “Mestre do Sabor” a inspirou: “Me aventurei bastante na cozinha”

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

Atriz falou também sobre a experiência como apresentadora Foto: Jeff Porto/Divulgação Atriz falou também sobre a experiência como apresentadora. (Foto: Jeff Porto/Divulgação) Foto: Jeff Porto/Divulgação

Monique Alfradique finaliza com a sensação de realização e dever cumprido o último episódio do programa Mestre do Sabor, que será exibido nesta quinta-feira (23). A atriz, que comandou a atração, falou sobre a experiência como apresentadora.

“Avalio como uma oportunidade incrível de poder exercer a minha arte de forma ampla e muito enriquecedora. Foi especial estar ao lado de pessoas tão incríveis e admiráveis”, celebra ela, que conta que o maior “desafio” foi resistir aos pratos feitos no programa.

“Conseguir resistir aos pratos maravilhosos foi o maior desafio. Não chega a ser um desafio, mas o ponto de maior importância era o domínio do conteúdo que eu passaria para os chefs para entregar as informações corretas das provas, de forma leve com pequenas doses de descontração. E foi muito incrível exercer esse lado apresentadora.”

Em quarentena, a atriz conta que tem aproveitado seu tempo livre para fazer algumas receitas. “Aprendi vários pratos e me aventurei bastante na cozinha, fiz de doces a salgados. De certa forma, o programa me influenciou e fui testando todas as receitas que os chefs me passavam, umas davam supercerto, outras nem tanto. Mas a cheesecake de morango foi minha predileta até o momento”, conta ela, que mantém a boa forma sem neuras.

“Tem dias em que a gente se entrega a gula e está tudo bem. Mas no geral tenho conseguido fazer exercícios, sim. Mas com o foco mais na busca pelo equilíbrio. Já tem algum tempo que encaro a beleza de outra forma, a conexão comigo mesma me fez entender que a beleza é subjetiva e quando nos amamos por sermos quem somos, a beleza transcende. Acredito que a pandemia me fez ter mais certeza ainda de que a beleza está muito ligada com a nossa paz interior. Neste período, tento me cuidar de casa. Fazer as unhas, cortar e hidratar os cabelos… eu e minha mãe nos revezamos nessa, a gente se ajuda aqui.”

