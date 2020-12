Mundo Morre aos 80 anos o ex-presidente uruguaio Tabaré Vázquez

6 de dezembro de 2020

Tabaré Vásquez morreu em casa, com familiares e amigos. Foto: Divulgação/Governo Uruguai Foto: Divulgação/Governo Uruguai

Morreu na madrugada deste domingo (6) o ex-presidente uruguaio Tabaré Vázquez, aos 80 anos, em Montevidéu. Ele faleceu em decorrência de um câncer de pulmão diagnosticado em agosto de 2019. A informação foi dada pelo seu partido, Frente Ampla, no Twitter. “Seu exemplo de integridade política e compromisso inabalável com nosso país e povo, nos levará a continuar seu legado”, diz a postagem.

Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro presidente de honor, Tabaré Vázquez. Su ejemplo de integridad política y compromiso inquebrantable con nuestro país y la gente, nos impulsará a continuar su legado. pic.twitter.com/kuOFhDxQaE — Frente Amplio (@Frente_Amplio) December 6, 2020

O filho do ex-presidente, Alvaro Vázquez, também confirmou a informação e disse que o falecimento foi às 3h da manhã, acompanhado de familiares e amigos.

“Hoje, às 3 horas, enquanto descansava em casa, acompanhado de alguns familiares e amigos, por causa de sua doença, Tabaré faleceu. Em nome da família, queremos agradecer a todos os uruguaios pelo carinho recebido por ele ao longo de tantos anos”, escreveu.

Hoy, a la hora 3.00, mientras descansaba en su hogar, acompañado de algunos familiares y amigos, por causa de su enfermedad, falleció Tabaré. En nombre de la familia, queremos agradecer a todos los uruguayos el cariño recibido por él a lo largo de tantos años. pic.twitter.com/Osc3xzeP0y — Alvaro Vázquez D (@AlvaroVazquezD) December 6, 2020

A morte de Vázquez também foi lamentada pelo atual presidente no Twitter. “Ele enfrentou sua última batalha com coragem e serenidade. Tivemos casos de diálogo pessoal e político que eu valorizo e lembrarei. Serviu seu país e com base nos esforços feitos conquistas importantes. Ele era o presidente dos uruguaios. O país está de luto”, postou Lacalle Pou.

Enfrentó con coraje y serenidad su última batalla. Tuvimos instancias de diálogo personal y político que valoro y recordaré. Sirvió a su país y en base al esfuerzo obtuvo logros importantes. Fue el Presidente de los uruguayos. El país está de duelo.

QEPD Presidente Tabaré Vázquez — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) December 6, 2020

Nascido no bairro La Teja, em Montevidéu, em 17 de janeiro de 1940, Tabaré Ramón Vázquez Rosas estudou medicina e se especializou em oncologia. Amante do futebol, foi presidente do time Club Progreso por dez anos (1979-1989). O clube conquistou o título do campeonato nacional em 1984.

Tabaré Vázquez foi o primeiro presidente uruguaio de esquerda, exercendo um mandato entre 2005 e 2010, e outro entre 2015 e 2020. Em março deste ano ele passou o cargo de presidente para Luis Lacalle Pou, do Partido Liberal, vencedor das eleições do ano passado.

