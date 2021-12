Futebol Morre Dorval, ídolo do Santos, aos 86 anos

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2021

Ex-jogador estava internado na Casa de Saúde de Santos; Peixe decreta sete dias de luto

Morreu neste domingo (26) o ex-atacante Dorval, um dos grandes ídolos da história do Santos. O ex-jogador de 86 anos estava internado na Casa de Saúde de Santos com um quadro clínico complicado, de muita tosse, de acordo com sua sobrinha, em nota publicada pelo próprio Peixe em seu site oficial.

O velório será no Salão de Mármore da Vila Belmiro, em horário ainda não divulgado. O clube decretou sete dias de luto em homenagem a um de seus grandes nomes da história.

Dorval chegou ao Santos em 1957 e até hoje é considerado um dos maiores pontas-direita da história, tendo formado um lendário quinteto de ataque com Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe.

Juntos, conquistaram alguns dos maiores títulos do Santos, como o bicampeonato Mundial em 1962 e 63, depois de vencer duas vezes a Libertadores nos mesmos anos.

Foram 612 jogos com a camisa alvinegra, sendo o quinto jogador a mais vezes vesti-la na história, além de 194 gols, marca que o coloca entre os seis maiores artilheiros do Peixe no geral. Números marcantes de um atleta marcante para o clube.

“Dorval é um dos jogadores inesquecíveis, que ajudou a construir essa linda história do Santos. Merece todas as reverências por sua trajetória. O Santos perdeu um de seus maiores ídolos”, disse o presidente do clube, Andres Rueda.

