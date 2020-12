Rio Grande do Sul Morre o prefeito de Santa Cruz, Telmo Kirst, aos 76 anos

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2020

Chefe do Executivo lutava contra um câncer e passou mal na manhã da última quarta-feira. (Foto: Divulgação)

O prefeito de Santa Cruz do Sul, Telmo Kirst, morreu neste domingo (20) aos 76 anos. O chefe do Executivo passou mal na quarta-feira, recebeu os primeiros atendimentos por uma equipe de profissionais do Samu e foi internado no Hospital Ana Nery, onde faleceu. Kirst lutava contra um câncer há dois anos. Ele deixa a esposa Teresa Cristina Kirst e quatro filhos.

