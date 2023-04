Mundo Morte de brasileira na Argentina: o que se sabe e o que falta esclarecer

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Emmily Rodriguez, de 26 anos, caiu do sexto andar de um prédio em Buenos Aires. (Foto: Instagram/Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A brasileira Emmily Rodrigues, de 26 anos, morreu no último dia 30 ao cair do sexto andar de um prédio em uma área nobre de Buenos Aires. Emmily nasceu em Salvador e, segundo a imprensa local, vivia na Argentina havia bastante tempo.

O empresário argentino Francisco Sáenz Valiente, dono do apartamento, foi preso por suspeita de homicídio. Mas a polícia ainda investiga o que houve e como Emmily caiu.

Sobre a vítima

Emmily Rodrigues era brasileira e tinha 26 anos. Segundo o canal argentino Todo Noticias, ela morava havia bastante tempo na Argentina e tinha o Documento Nacional de Identidade (DNI) do país.

O prédio de onde Emmily caiu fica no bairro Retiro, uma região de classe alta de Buenos Aires, a poucos metros da Embaixada brasileira. O dono do apartamento é o empresário argentino Francisco Sáenz Valiente, que foi detido pela polícia.

De acordo com os jornais argentinos “Clarín” e “La Nación”, a sequência de acontecimentos que antecederam a morte da brasileira é esta:

– na noite de quarta-feira (29), a brasileira Juliana Magalhães Mourão, de 37 anos, levou Emmily a um jantar com Francisco e outros amigos em Buenos Aires;

– o grupo seguiu para um bar;

– Emmily, Juliana, Francisco e uma terceira mulher foram para o apartamento do empresário;

– no dia seguinte, por volta de 9h, um morador do prédio ligou para a polícia informando a presença de um corpo no andar térreo;

– a polícia encontrou no local o corpo nu de Emmily e iniciou as investigações;

– Francisco foi preso como suspeito.

Sobre o suspeito

Francisco Sáenz Valiente tem 52 anos e é empresário. O argentino é dono do apartamento de onde Emmily caiu. Embora a polícia ainda não saiba o que houve, ele foi detido por suspeita de homicídio.

Valiente disse às autoridades que Emmily estava sob efeito de bebida alcoólica e se jogou de uma janela.

Segundo a imprensa local, vizinhos relataram que festas aconteciam com frequência no apartamento, e que era comum ouvir gritos vindos de lá.

Um investigador citado pela Télam, agência de notícias estatal, disse que o apartamento tem vários quartos, e que em todos eles havia roupas femininas.

O que falta esclarecer sobre o caso:

– A polícia ainda busca esclarecer o que aconteceu no apartamento durante o tempo em que o grupo passou lá;

– por que e como Emmily caiu do apartamento;

– se houve o envolvimento de algum dos presentes na queda da brasileira;

– Se ocorreu uma briga entre as pessoas que estavam no apartamento.

Segundo o “Clarín”, as mãos de Juliana estavam machucadas. “São sinais de luta”, disse a polícia. Sobre o estado físico de Francisco, as autoridades divergiram: parte afirmou que ele não apresentou ferimentos, enquanto outros disseram que ele tinha machucados e mordidas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/morte-de-brasileira-na-argentina-o-que-se-sabe-e-o-que-falta-esclarecer/

Morte de brasileira na Argentina: o que se sabe e o que falta esclarecer

2023-04-02