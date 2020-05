Polícia Motorista embriagado e armado é preso após causar acidente em Santa Maria

Por Redação O Sul | 22 de Maio de 2020

Um revólver foi apreendido pelos policiais rodoviários federais Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um motorista embriagado que causou um acidente e portava uma arma, na noite de quinta-feira (21), na BR-392, em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul.

A ocorrência envolveu três veículos. Um Gol, conduzido pelo homem, colidiu na traseira de um Fox, que parava em uma faixa de segurança. Depois, o Gol ainda bateu na lateral de um caminhão estacionado.

O condutor do Gol, com visíveis sinais de embriaguez, foi submetido ao teste do bafômetro, que detectou alta quantidade de álcool em seu organismo. Ao vistoriarem o carro, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com duas munições intactas e uma deflagrada.

O homem, de 51 anos, foi encaminhado para atendimento hospitalar e, em seguida, à delegacia local para a lavratura do flagrante. O seu veículo foi recolhido.

