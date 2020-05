Bem-Estar Prefeitura de Porto Alegre alerta para a importância da vacinação de crianças e gestantes contra a gripe

Por Redação O Sul | 22 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Campanha prossegue até 5 de junho Foto: Anselmo Cunha/PMPA Campanha prossegue até 5 de junho. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

É baixa a procura em Porto Alegre pela vacinação por alguns grupos prioritários na campanha contra a gripe. A meta da prefeitura é imunizar 81,3 mil crianças de 6 meses a menores de 6 anos, 12,5 mil gestantes e 2 mil puérperas (mulheres que recém deram à luz).

Faltando duas semanas para o encerramento da campanha, foram vacinadas cerca de 22 mil crianças, 2,9 mil gestantes e mais de 430 puérperas.

Os grupos prioritários da campanha de vacinação contra a gripe estão mais sujeitos a complicações após a infecção pelo vírus influenza. As crianças têm maior probabilidade de sofrer com pneumonias e outros casos graves, que podem ser fatais. Já as puérperas, além de apresentarem alterações no sistema imune que predispõem a sintomas graves, passam anticorpos contra o influenza para os recém-nascidos na amamentação.

Crianças devem ser vacinadas nas unidades de saúde para manter o acompanhamento do calendário vacinal. Já os outros públicos podem se dirigir a uma unidade de saúde ou às farmácias parceiras do município. Para evitar aglomerações, são mais de 150 locais disponíveis até 5 de junho. Na quarta-feira (27), a prefeitura vai oferecer a opção de atendimento em drive-thrus (menos para crianças).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Bem-Estar