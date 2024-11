Rio Grande do Sul Motorista de micro-ônibus escolar é preso por dirigir embriagado em rodovia federal gaúcha

1 de novembro de 2024

Condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, conforme a PRF. (Foto: PRF/Divulgação)

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na noite de -feira (31), um motorista embriagado que dirigia um micro-ônibus escolar na BR-386, em Carazinho.

Em uma ação de combate à criminalidade na rodovia, os policiais federais abordaram o veículo. Além do homem, estavam no interior do mesmo sua esposa e outro passageiro.

Durante a abordagem, os policiais perceberam que o condutor apresentava características de estar sob influência de bebida alcoólica e realizaram o teste do bafômetro. O resultado confirmou que o motorista havia bebido 9 vezes mais do que o necessário para configurar infração de trânsito e 3 vezes mais que o limite para ser enquadrado no crime de embriaguez ao volante.

O homem, de 56 anos, natural de Passo Fundo, trabalha como motorista de transporte escolar, apesar de não estar exercendo essa atividade no momento da abordagem.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil para registro da ocorrência pelo crime de embriaguez, que tem pena de seis meses a três anos de detenção.

Ainda, foi multado no valor de R$ 2.934,70 e terá a carteira de habilitação suspensa por 12 meses. _

Em 2024, a PRF flagrou nas rodovias federais da região 740 motoristas embriagados ou que se recusaram a fazer o teste do bafômetro.

Motorista de micro-ônibus escolar é preso por dirigir embriagado em rodovia federal gaúcha

