Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Veículo fazia o sentido Capital-Interior no momento do acidente Foto: CCR Via Sul/Divulgação Veículo fazia o sentido Capital-Interior no momento do acidente. (Foto: CCR Via Sul/Divulgação) Foto: CCR Via Sul/Divulgação

Um motorista morreu após o caminhão que ele conduzia capotar na BR-386, em São José do Herval, no Vale do Taquari, na madrugada desta quinta-feira (1°). O homem, de 31 anos, era o único ocupante do veículo e ainda não teve a identidade divulgada.

O acidente ocorreu por volta das 2h, mas até as 6h seguia em atendimento pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). Não há bloqueio da via.

Conforme a PRF, o condutor transitava no sentido Capital-Interior quando, no km 279 da BR-386, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou. O motorista morreu no local. O caminhão tinha placas de Erechim. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.

