Motorista morre em acidente na Rota do Sol, no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2022

Veículo capotou no quilômetro 47 da ERS-486 Foto: Divulgação/CRBM Veículo capotou no quilômetro 47 da ERS-486. (Foto: Divulgação/CRBM) Foto: Divulgação/CRBM

Um homem de 36 anos morreu no sábado (19) em um acidente no quilômetro 47 da ERS-486, a Rota do Sol, em Terra de Areia, no Litoral Norte gaúcho.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, ele trafegava no sentido Terra de Areia-Curimim quando perdeu o controle do carro em uma curva. O Corsa, emplacado em Terra de Areia, capotou diversas vezes, e o corpo da vítima foi arremessado para fora do automóvel.

O motorista, que estaria sem o cinto de segurança, morreu no local do acidente.

