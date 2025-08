Saúde Mounjaro demonstra proteção cardiovascular em estudo inédito

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











O medicamento injetável também proporciona benefícios adicionais, como maior proteção renal e redução geral do risco de morte. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Mounjaro, caneta injetável aprovada para o tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2, também oferece proteção cardiovascular. De acordo com a Eli Lilly and Company, fabricante do medicamento, resultados do estudo SURPASS-CVOT mostraram que a tirzepatida, princípio ativo do Mounjaro, demonstrou proteção similar à dulaglutida, princípio ativo do Trulicity, um medicamento também à base de incretinas, com proteção cardiovascular já estabelecida.

“Comparar Mounjaro diretamente com um medicamento que já havia demonstrado resultados cardiovasculares tão expressivos em outros estudos publicados reforça ainda mais a relevância e o rigor científico dos dados que apresentamos”, afirma Luiz André Magno, diretor médico sênior da Lilly Brasil, em comunicado.

Esse estudo é o maior e mais longo já realizado com tirzepatida até o momento. No total, foram incluídos mais de 13 mil participantes em 30 países, e a duração foi de mais de quatro anos e meio.

Os resultados mostraram que o risco de morte cardiovascular, infarto ou AVC foi 8% menor com Mounjaro. A taxa de mortalidade por todas as causas foi 16% menor para o Mounjaro em comparação ao Trulicity.

Em outra análise de participantes com risco elevado ou muito elevado de doença renal crônica, Mounjaro desacelerou o declínio taxa de filtração glomerular estimada (TFGe). Esse cálculo estima a eficiência com que os rins filtram o sangue, removendo resíduos e excesso de fluidos. É um indicador importante da função renal e pode ajudar a identificar problemas renais, incluindo doença renal crônica.

No estudo, Mounjaro® também melhorou os níveis de hemoglobina glicada (HbA1C), peso e biomarcadores cardiovasculares, incluindo lipídios e pressão arterial sistólica, em comparação a Trulicity. A segurança e tolerabilidade de ambos os medicamentos foram consistentes com os seus perfis já estabelecidos.

Os eventos adversos mais frequentemente relatados para ambos os medicamentos foram relacionados ao trato gastrointestinal, geralmente de gravidade leve a moderada, e, na maioria dos casos, resolveram-se após o fim da fase de aumento gradual da dose.

“As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte entre as pessoas com diabetes tipo 2 e os resultados do SURPASS-CVOT demonstram que Mounjaro mantém o benefício cardioprotetor do Trulicity , agonista seletivo de GLP-1, enquanto proporciona benefícios adicionais, como maior proteção renal e redução geral do risco de morte. Estes achados fortalecem o posicionamento de Mounjaro como um potencial tratamento de primeira linha para pessoas com diabetes tipo 2 e doença cardiometabólica”, afirma Kenneth Custer, vice-presidente executivo e presidente do negócio de Cardiometabolismo da Lilly.

Os resultados detalhados do estudo serão apresentados na Reunião Anual da Associação Europeia para o Estudo da Diabetes (EASD) de 2025, em setembro, e publicados em revista científica com revisão por pares. (Com informações do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/mounjaro-demonstra-protecao-cardiovascular-em-estudo-inedito/

Mounjaro demonstra proteção cardiovascular em estudo inédito

2025-08-01