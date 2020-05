Notas Brasil MP move ação contra grupo bolsonarista que chama de “milícia armada”

Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

O Ministério Público do DF entrou com uma ação na Justiça para que o grupo bolsonarista “300 do Brasil” seja alvo de busca e apreensão para que sejam recolhidas todas as armas de fogo irregulares que estejam em posse do grupo. A ação civil pública classifica o grupo como “milícia armada” e pede que o movimento seja desmobilizado com urgência e proibido de atuar no país.

