Mudança climática é mais rápida que adaptação humana, alerta novo relatório da ONU

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2022

Fogo queima a comunidade de Silverado em Orange County, Califórnia (EUA), em 3 de dezembro de 2020. (Foto: Reprodução)

As mudanças climáticas estão a caminho de transformar a vida na Terra como a conhecemos e, a menos que o aquecimento global seja drasticamente desacelerado, bilhões de pessoas e outras espécies chegarão a pontos em que não poderão mais se adaptar ao novo normal, de acordo com um grande relatório publicado nesta segunda-feira (28).

O novo relatório do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), baseado em anos de pesquisa de centenas de cientistas, descobriu que os impactos das mudanças climáticas causadas pelo homem foram maiores do que se pensava anteriormente.

Os autores do relatório dizem que esses impactos estão acontecendo muito mais rápido e são mais disruptivos e generalizados do que os cientistas esperavam 20 anos atrás.

Os autores apontam enormes desigualdades na crise climática, constatando que aqueles que menos contribuem para o problema são os mais afetados, e alertam para impactos irreversíveis caso o mundo ultrapasse 1,5ºC de aquecimento global.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, chamou o relatório de “um atlas do sofrimento humano e uma acusação condenatória de liderança climática fracassada”, e alertou que “atraso significa morte”.

“Os fatos são inegáveis. Essa abdicação da liderança é criminosa”, disse Guterres em comunicado. “Os maiores poluidores do mundo são culpados de incêndio criminoso em nossa única casa.”

Ele também disse que os “eventos atuais” mostraram que o mundo depende demais dos combustíveis fósseis, chamando-os de “um beco sem saída”, em uma aparente referência ao conflito na Ucrânia e à crise energética.

As principais conclusões do relatório:

Aquecimento acima de 1,5ºC pode ter consequências irreversíveis

Os cientistas alertam há décadas que o aquecimento precisa ficar abaixo de 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais.

O relatório de segunda-feira, do Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (IPCC), mostrou que se esse limite for violado, algumas mudanças serão irreversíveis por centenas – se não milhares – de anos. E algumas mudanças podem ser permanentes, mesmo que o planeta esfrie novamente.

O mundo já está 1,1ºC mais quente do que antes da industrialização, segundo a estimativa do IPCC, considerada conservadora. Estamos agora rapidamente em direção a 1,5ºC.

A cada evento extremo, os ecossistemas estão sendo empurrados mais para os chamados pontos de inflexão além dos quais mudanças irreversíveis podem acontecer, de acordo com o relatório.

Com um aquecimento de 2ºC, por exemplo, até 18% de todas as espécies terrestres estarão em alto risco de extinção, de acordo com o relatório. A 4ºC, 50% das espécies estão ameaçadas.

“Já existem muitos desafios com 1,5ºC para vários sistemas que conhecemos”, disse Hans-Otto Pörtner, copresidente do relatório e cientista do Centro Helmholtz do Instituto Alfred Wegener para Pesquisa Polar e Marinha.

Embranquecimento de corais

“Claramente para os recifes de coral, devemos dizer que em muitos locais, eles já estão além dos pontos de inflexão. Eles estão em declínio.”

Ecossistemas altamente vulneráveis ​​no Ártico, nas montanhas e nas costas estão em maior risco com essas mudanças, dizem os autores. A camada de gelo e o derretimento das geleiras causarão um aumento acelerado do nível do mar, irreversível por séculos.

Florestas , turfeiras e permafrost – locais onde os gases de efeito estufa são naturalmente armazenados – correm o risco de serem empurrados para uma situação em que estão emitindo esses gases na atmosfera, causando ainda mais aquecimento.

Estamos ficando sem maneiras de nos adaptar

“Adaptação” é encontrar maneiras de conviver com a mudança – como erguer muros para evitar o aumento do nível do mar ou implementar novos códigos de construção para garantir que as casas possam resistir a condições climáticas mais extremas.

Os cientistas observam que algumas de nossas adaptações atenuaram o impacto da crise climática até agora, mas não são adequadas a longo prazo.

Nossas opções de adaptação se tornarão ainda mais limitadas em 1,5ºC de aquecimento.

E embora o mundo natural tenha se adaptado às mudanças climáticas ao longo de milhões de anos, o ritmo do aquecimento global causado pelo homem está levando muitos dos sistemas mais críticos do planeta – como florestas tropicais, recifes de corais e o Ártico – à beira do precipício.

O clima mais extremo não afeta apenas os humanos, está causando a morte em massa de plantas e animais.

O crescimento e o desenvolvimento populacional, que não foram realizados com a adaptação de longo prazo em mente, também estão atraindo as pessoas para o caminho do perigo.

Cerca de 3,6 bilhões de pessoas vivem em lugares já altamente vulneráveis ​​aos riscos climáticos, alguns dos quais aumentarão além da capacidade de adaptação quando o planeta atingir a marca de 1,5ºC.

Muitos dos recursos do mundo, principalmente as finanças internacionais, são destinados à redução das emissões de gases de efeito estufa, o que é conhecido como mitigação.

Nas negociações climáticas da COP26 em Glasgow, Escócia, no ano passado, os países em desenvolvimento reclamaram que o mundo rico não estava ajudando a financiar adequadamente a adaptação em seus países.

“Vimos que a grande maioria dos financiamentos climáticos vai para a mitigação e não para a adaptação”, disse Adelle Thomas, autora do relatório e cientista climática da Universidade das Bahamas.

“Então, embora a adaptação esteja ocorrendo, não há financiamento suficiente e não é uma alta prioridade, o que está levando a esses limites”.

Até 3 bilhões de pessoas experimentarão “escassez crônica de água”

Cerca de metade da população mundial sofre de grave escassez de água a cada ano, em parte devido a fatores relacionados ao clima, mostrou o relatório.

A água se tornará ainda mais escassa em temperaturas globais mais altas.

Com 2ºC de aquecimento – que os cientistas preveem que o planeta atingirá na metade do século – até três bilhões de pessoas em todo o mundo experimentarão “escassez crônica de água”, de acordo com o relatório. Isso aumenta para quatro bilhões de pessoas a 4ºC.

A escassez de água colocará uma enorme pressão na produção de alimentos e aumentará os já terríveis desafios de segurança alimentar do mundo.

Uma crise hídrica já está se formando no oeste dos Estados Unidos. A seca de vários anos esgotou os reservatórios e provocou cortes de água sem precedentes para a região.

A maior parte do Oriente Médio está enfrentando altos níveis de estresse hídrico, que devem piorar à medida que a Terra aquece, levantando questões sobre quanto tempo essas partes da região permanecerão habitáveis.

Vastas áreas da África também lutaram nos últimos anos com a seca prolongada.

O relatório se concentra na interconexão entre os ecossistemas da Terra e os seres humanos, incluindo como a crise climática está alterando os recursos hídricos.

“O que realmente queríamos mostrar é que os ecossistemas e todos os setores da sociedade humana e o bem-estar humano dependem fundamentalmente da água”, disse Tabea Lissner, cientista da Climate Analytics e autora do relatório.

“E não é apenas o recurso hídrico em si que desempenha um papel importante na segurança hídrica, mas também de que forma e em que qualidade podemos acessá-lo, e realmente mostrando quantas maneiras diferentes as mudanças climáticas realmente afetam os seres humanos e os ecossistemas através de vários canais”.

As pessoas menos responsáveis ​​são as mais afetadas

Os países que emitem menos gases que aquecem o planeta, principalmente os do Sul Global e os territórios insulares, tendem a ser os desproporcionalmente prejudicados pelos riscos climáticos, mostrou o relatório.

“Vivemos em um mundo desigual”, disse Eric Chu, autor do relatório e cientista da Universidade da Califórnia.

“As perdas são distribuídas de forma desigual entre as comunidades, especialmente aquelas comunidades que historicamente foram desfavorecidas na tomada de decisões, e agora estamos vendo parte dessa desigualdade se manifestar também nas escolhas que fazemos para nos adaptar”.

Camille Parmesan, ecologista da Estação Ecológica CNRS e autora do relatório, disse que à medida que as mudanças climáticas pioram, mais indígenas perderão a terra, a água e a biodiversidade de que dependem.

“Há evidências crescentes de que muitas comunidades indígenas que dependem muito mais dos sistemas naturais para sua alimentação e subsistência não são apenas as mais expostas, porque esses sistemas naturais estão sendo fortemente impactados, mas são as mais vulneráveis ​​porque muitas vezes eles estão lá em áreas com alta pobreza ou pouco acesso a cuidados de saúde”, disse Parmesan.

À medida que a crise climática avança, mais pessoas serão forçadas a se mudar, adicionando estresse e vulnerabilidade a outras regiões.

“Quando a Terra não se tornar cultivável, a dependência dos meios de subsistência que as comunidades têm da agricultura e da produção de alimentos, não apenas a renda será perdida, mas a segurança alimentar será perdida”, disse Vivek Shandas, professor de adaptação climática e política urbana na Portland State University, que não esteve envolvido com o relatório.

“Essa capacidade de sobreviver todos os dias se perde. Como humanos, ao longo da história, mudamos de lugares menos habitáveis ​​para lugares mais acessíveis e habitáveis”.

Ainda podemos evitar o pior

Enquanto muitas regiões do mundo em desenvolvimento não conseguem se adaptar devido à falta de financiamento e capacidade, o IPCC destaca a América do Norte como uma região onde a desinformação e a politização são uma barreira.

Isso levou a um mal-entendido sobre o quão grande é o risco e polarizou a resposta à crise, em última análise, “atrasando o planejamento e a implementação urgentes da adaptação”, dizem os autores do relatório.

Na Europa, eles observam que a falta de liderança política e um baixo senso de urgência estão entre os obstáculos a serem superados.

Mas essas são barreiras que podem ser superadas, e os autores dizem que ainda há uma janela de oportunidade para implementar ações significativas – embora esteja se fechando rapidamente.

“Há oportunidades de adaptação entre agora e 1,5 [graus]”, além de fazer cortes profundos nas emissões de combustíveis fósseis que retêm o calor, disse Chu.

“Mas à medida que vamos além de 1,5, o espaço de oportunidade se torna muito mais restrito e reduz a eficácia.”

Lissner disse que o relatório é “um apelo urgente à ação” para que os líderes mundiais avancem em direção ao desenvolvimento resiliente ao clima: reduzindo as emissões o mais baixo possível, ao mesmo tempo que investem em adaptação para lidar com as mudanças que já vemos.

Os tomadores de decisão também precisam ser intencionais em ajudar as comunidades e países mais desfavorecidos, para que ninguém fique para trás no processo.

“É importante que isso também seja feito de maneira inclusiva ou equitativa”, disse Lissner, “examinando como as regiões mais vulneráveis ​​podem realmente ser apoiadas na adaptação”.

