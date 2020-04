Porto Alegre Mudanças no trânsito da Anita começam nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

As obras de macrodrenagem do Arroio Areia irão provocar alterações de trânsito na rua Anita Garibaldi, no bairro Passo da Areia, a partir das 9h desta quarta- feira (1º). A partir desta data, ficará restrito o trânsito de veículos no trecho compreendido entre as ruas Líbero Badaró e a Tomáz Gonzaga. Na Anita Garibaldi, sentido Centro-bairro, a partir da rua Tomáz Gonzaga, fica permitido apenas o acesso local para moradores, até o bloqueio total na esquina da rua Dr. Paulo Franco dos Reis, que segue até a rua Desembargador José Bernardo de Medeiros.

No sentido contrário, bairro-Centro, o acesso local é permitido a partir da Líbero Badaró até o bloqueio da rua Desembargador José Bernardo de Medeiros. A rua Francisco Petuco, com bloqueio na esquina com a Anita Garibaldi, pode ser acessada a partir da rua Frei Henrique Golland Trindade ou avenida Plínio Brasil Milano. A avenida Mal. Andrea, também bloqueada a partir da Anita Garibaldi, passa a ter mão dupla na primeira quadra, até a rua Gen. Iba Mesquita Ilha Moreira, que também terá sentido duplo entre a avenida Mal. Andréa e a rua Desembargador José Bernardo de Medeiros, para o acesso de moradores.

Desvios

Os motoristas que desejarem se dirigir à região do Shopping Iguatemi, no sentido Centro-bairro, podem optar pela avenida Alvarenga em direção à av. Dr. Nilo Peçanha, ou através da rua Quatorze de Julho em direção ao Country Club, e av. Mal. Andrea em direção à Nilo Peçanha. Outra opção é através da rua Líbero Badaró para seguir pela rua Anita Garibaldi. Quem precisar acessar a região da avenida Assis Brasil pode seguir pela rua Eng. Alfredo Correa Daudt para chegar à Plínio Brasil Milano.

Já no sentido contrário, quem quiser se dirigir à avenida Carlos Gomes, deverá usar as ruas Líbero Badaró e Quatorze de Julho para chegar à Marechal Andrea e seguir pela avenida Nilo Peçanha, ou, se preferir, ir até a rua Tomaz Gonzaga para retornar o trajeto original da Anita Garibaldi.

Os condutores acostumados a acessar a rua Francisco Petuco para chegar à Nilo Peçanha através da av. Mal. Andrea, devem seguir pela av. Plínio Brasil Milano e rua Atanásio Belmonte, onde será implantado o sentido único até as ruas Líbero Badaró, Quatorze de Julho e av. Mal. Andréa até chegar à Nilo Peçanha.

As duas novas sinaleiras implantadas em janeiro para organizar a circulação, em decorrência dos desvios, permanecem no cruzamento da Anita Garibaldi com Líbero Badaró e outra no cruzamento da Quatorze de Julho com a Tomaz Gonzaga.

Linhas de ônibus

Permanecem os mesmos desvios implantados em janeiro das linhas 525 (Rio Branco/Anita/Iguatemi), B51 (Parque/Postão IAPI/Hospital Conceição) e B51.1 (Parque/Hospital Conceição/Postão IAPI):

Os ônibus da linha 525 que trafegam pela Anita Garibaldi em direção ao Shopping Iguatemi acessam a avenida Engenheiro Alfredo Pereira Daudt, Plínio Brasil Milano, Andaraí e Líbero Badaró para seguir pela Anita Garibaldi, André Arjonas Guillen e Luiz Cosme, ao retornar para o trajeto original. No sentido bairro-Centro, a partir da Anita Garibaldi, os ônibus seguem pela Líbero Badaró, Quatorze de Julho e Marechal Andrea até a Nilo Peçanha.

A linha B51.1, que chega pela rua Marechal José Inácio da Silva, acessa as avenidas Cristóvão Colombo, Plínio Brasil Milano e Andaraí para seguir pela Líbero Badaró, Anita Garibaldi, André Arjonas Guillen e Luiz Cosme. Já a linha B51, no sentido oposto, após a rua Luiz Cosme, segue pela André Arjonas Guillen, Anita Garibaldi e Azevedo Sodré, Andaraí e Líbero Badaró, para acessar a Plínio Brasil Milano em direção à Marechal José Inácio da Silva.

Lotação

No sentido Centro-bairro, a partir da Plínio Brasil Milano, os lotações das linhas 50.1 (Auxiliadora/Padre Chagas/Anita) e 50.11 (Auxiliadora/Anita) permanecem no trajeto através da av. Andaraí, Líbero Badaró e Anita Garibaldi. No sentido contrário, após a Anita Garibaldi, seguem pela Azevedo Sodré, Andaraí e Líbero Badaró para acessar a Plínio Brasil Milano em direção ao Centro.

Macrodrenagem do Arroio Areia

As obras de macrodrenagem do arroio Areia avançam na Capital. A obra de drenagem linear chamada C2 é a continuação da etapa C1, na região da avenida Anita Garibaldi, e contempla a execução de uma nova rede com cerca de 420 metros. Iniciada em janeiro, a intervenção tem investimento de cerca de R$ 4 milhões, está com 3,42% de execução e deverá beneficiar diretamente cerca de 30 mil habitantes dos bairros Boa Vista e Passo da Areia. Em razão do andamento dos trabalhos, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa alterações no trânsito na região da rua Anita Garibaldi, no bairro Passo d’Areia, a partir desta quinta-feira (2), às 9h.

Iniciada em junho de 2018, a ampliação do sistema de macrodrenagem do Arroio Areia é o maior conjunto de obras de drenagem da história de Porto Alegre e tem investimento de R$ 107,2 milhões, obtido junto ao governo federal.

