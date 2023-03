Saúde Mulher: como garantir a saúde depois dos 40 anos? Veja cuidados que ajudam a viver bem e saudável

Por Redação O Sul | 13 de março de 2023

A chegada dos 40 anos é uma fase delicada, marcada por transformações. (Foto: Reprodução)

A chegada aos 40 anos liga o alerta para muitas mulheres, já que esse é um período de diversas transformações no corpo feminino. Um número importante dessa faixa etária é que, em Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2019, 70% das pessoas entre 40 e 59 anos estão acima do peso saudável e 34,4% estão obesos.

Segundo a médica nutróloga Nathállia Pires, o cuidado com o corpo deve acontecer independentemente da idade, sempre se preocupando com a prática de exercícios físicos, alimentação saudável e realização de exames em períodos pré-determinados. Mas nesse período, deve-se ter uma atenção maior.

“Chegar aos 40 anos não significa necessariamente que problemas de saúde irão aparecer juntos. É natural que a partir dessa idade o corpo sofra algumas mudanças e, por isso, é fundamental um cuidado maior. Ter uma alimentação correta, com alimentos naturais, cheios de vitaminas e proteínas e a realização de exercícios físicos auxilia e fazem um bem enorme para o corpo. Além disso, a realização de exames periódicos, buscando prevenir possíveis doenças, também é extremamente importante nessa idade”, afirma.

Cuidados com a saúde que toda mulher deve ter

A realização de exames de rotina é de suma importância, pois nesse período algumas doenças podem aparecer ou se agravar. Aparecimento de problemas cardíacos, diabetes, osteoporose e desenvolvimento de câncer são comuns a partir dos 40 anos. Além disso, algumas vitaminas e suplementos também podem ser importantes para o corpo.

“Para prevenir algumas doenças, além da boa alimentação e dos exercícios físicos, as vitaminas e suplementos passam a ter um papel fundamental, já que são elas que irão repor o que o corpo produz em pequena quantidade ou não gera. Algumas vitaminas que costumamos receitar são a Vitamina K2 e D, Ômega 3, magnésio, potássio e cálcio”, detalha a especialista.

Beba bastante água

Aumentar o consumo de água ao longo do dia é uma dica importante para melhorar a saúde da mulher e de toda a população, principalmente porque é comum se esquecer de beber líquidos ao longo do dia. Além disso, determinadas regiões geográficas têm mais partículas poluentes no ar, temperaturas muito elevadas e pouco regime de chuva. A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é de consumir, no mínimo, 2 litros por dia. Exceto em casos de saúde em que há restrição hídrica.

Tempo de qualidade

De acordo com Gary Chapman, autor do livro 5 linguagens do amor, tempo de qualidade é uma linguagem de amor. Então, valorize momentos ao lado de pessoas que você ama, presentes, conectados com elas no aqui e agora. Dedicar tempo, vai muito além da presença física, mas estar presente de corpo e alma. Desfrute a vida e esteja presente com aqueles que ama. Essa dica aquece o coração e prolonga a vida.

Mantenha relacionamento saudáveis

As pessoas com quem nos relacionamos são de grande importância para a qualidade de nossas vidas, seja em um relacionamento amoroso, familiar, de amizade ou de companheiro de trabalho. Aprenda a reconhecer os relacionamentos que são saudáveis e que contribuem positivamente para sua vida.

Controle o estresse

Embora pareça uma dica simples para melhorar a saúde da mulher, o manejo do estresse pode ser algo bem complicado de ser feito. Portanto, se o estresse é muito presente em seu cotidiano, busque realizar mais atividades ao ar livre, ter hobbies e fazer acompanhamento terapêutico com um psicólogo.

Outra dica para controle do estresse é manter uma rotina de práticas meditativas ou terapias de corpo e mente como a yoga, por exemplo.

