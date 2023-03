Tecnologia Próximo Galaxy Z Flip deve ganhar câmera mais potente

Por Redação O Sul | 13 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Lançamento é esperado para o segundo semestre. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma câmera robusta pode ser o trunfo da Samsung na próxima geração do Z Flip, celular dobrável que cabe no bolso. O conjunto fotográfico do suposto Galaxy Z Flip 5 deve seguir o visual visto hoje em dia no Galaxy Z Flip 4, porém com mais ferramentas e formatos de sensor. A promessa seria otimizar a experiência dos usuários na hora de fazer o clique, segundo informações que começaram a circular na imprensa especializada. A fabricante não se pronunciou sobre o assunto.

Embora a Samsung domine o mercado de smartphones dobráveis, o rearranjo na câmera pode ser uma estratégia para destacar o Galaxy Z Flip em relação a concorrentes, como o recém-lançado Oppo Find N2 Flip. Essas e outras novidades podem ser apresentadas no segundo semestre deste ano, por volta de agosto.

A especulação indica que o novo sensor deve aumentar o tamanho dos pixels, o que ajudaria a entregar fotos com qualidade otimizada, sobretudo em locais com pouca luminosidade. O restante, por sua vez, poderia vir com as mesmas características do Galaxy Z Flip 4, ou seja, com câmeras principal e ultra wide de 12 MP e um sensor frontal de 10 MP.

Há também outros rumores que permeiam o futuro lançamento da fabricante, dessa vez com expectativas em relação à tela. Diferentemente da câmera, o visor externo deve apresentar mudanças substanciais e desembarcar no mercado com um tamanho ampliado, entre 3,5 e 4 polegadas. Isso ajudaria a diferenciar visualmente o futuro telefone do atual, que conta com 1,9 polegada no display.

Ainda sobre a estrutura do dobrável, é possível mencionar que o Z Flip 5 e o Z Fold 5 devem investir em outro tipo de dobradiça, dessa vez em formato de gota d’água. Na prática, isso entregaria aparelhos com a dobra menos evidente e também ajudaria a incluir proteção contra água aos celulares da categoria.

A ficha técnica também pode contemplar um upgrade do Snapdragon 8 Plus Gen 1 e garantir várias opções de armazenamento, com espaço de até 512 GB. As características especuladas devem ser confirmadas ou refutadas somente no dia do lançamento do celular, ainda sem previsão exata.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/proximo-galaxy-z-flip-deve-ganhar-camera-mais-potente/

Próximo Galaxy Z Flip deve ganhar câmera mais potente