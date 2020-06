Polícia Mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro em Vacaria

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2020

Ainda segundo a polícia, a mulher havia registrado na segunda-feira (08) um boletim de ocorrência contra o homem por ameaça Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Uma mulher, de 28 anos, morreu nesta terça-feira (09) após ser esfaqueada pelo ex-companheiro em Vacaria, na Serra Gaúcha. De acordo com a BM (Brigada Militar), a vítima foi atingida por uma facada no peito na Rua Estrela, no bairro Municipal.

A corporação foi acionada, ainda antes do crime, pois o homem, de 26 anos, estava ameaçando a mulher de morte. Quando chegou ao local, no entanto, a vítima já havia sido esfaqueada.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada a atendimento médico, mas não resistiu. Buscas foram feitas, mas o agressor conseguiu fugir. Ainda segundo a polícia, a mulher havia registrado na segunda-feira (08) um boletim de ocorrência contra o homem por ameaça. A BM afirmou que o criminoso teria envolvimento com outros homicídios na cidade.

