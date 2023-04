Polícia Mulher que tentou matar a facadas prefeito de município gaúcho é condenada a mais de dez anos de prisão

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2023

O prefeito de Palmitinho, Caetano Albarello, foi atingido na região abdominal e no joelho. (Foto: Reprodução/Facebook)

Uma mulher de 36 anos foi condenada a dez anos, 11 meses e sete dias de prisão, em regime fechado, por tentativa de homicídio duplamente qualificado contra o prefeito de Palmitinho, Caetano Albarello (PDT), de 77 anos. O crime ocorreu em 22 de novembro de 2021.

O Conselho de Sentença considerou que a tentativa de homicídio foi praticada por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Presidido pelo juiz Arthur Gabriel Campos Guimarães, o julgamento ocorreu na segunda-feira (3), no Tribunal do Júri da Comarca de Frederico Westphalen.

Conforme a acusação, contrariada com a medição e a regularização de lotes de terrenos onde reside, a ré desferiu golpes de faca na vítima durante uma reunião sobre o assunto no gabinete do prefeito. O chefe do Executivo municipal foi atingido na região abdominal e no joelho. A agressora fugiu do local do crime, mas foi presa ao chegar em casa. O prefeito foi hospitalizado.

“A ré cometeu o delito dentro da sede da prefeitura, perante o público e funcionários, o que, além das consequências próprias do fato, impõe trauma e receio aos frequentadores do local, devendo impor necessidade de atualização de medidas de segurança e dificultar o acesso ao administrador municipal”, destacou o magistrado na sentença.

A mulher permanece presa e não poderá recorrer da decisão judicial em liberdade.

