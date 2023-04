Rio Grande do Sul BRDE registra lucro anual histórico de quase R$ 450 milhões

Novos investimentos da instituição chegaram a R$ 4,4 bilhões no ano passado. (Foto: Divulgação/BRDE)

Balanço financeiro publicado nesta segunda-feira (3) aponta um lucro líquido de R$ 446,6 milhões obtido em 2022 pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). O desempenho da instituição de fomento é recorde em mais de duas décadas, assim como o montante de R$ 4,4 bilhões em novos investimentos.

O resultado positivo também superou em 67,5% o registrado no ano anterior em termos nominais (R$ 266,6 milhões). Esse aspecto é atribuído a fatores como aumento nas operações de crédito, baixa inadimplência (menos de 1%) e evolução da carteira de operações de crédito – composta por 39,2 mil clientes ativos.

“Isso abre novas possibilidades de se expandir os recursos para financiamentos de projetos e programas que promovam o desenvolvimento da Região Sul”, ressaltou o presidente do BRDE, Wilson Bley Lipski. “Também demonstra a transparência do BRDE na operação de seus ativos.”

A indústria foi o setor que apresentou o maior volume de contratações, com valores de R$ 1,4 bilhão, um aumento de 50,3% em relação ao ano anterior. Em seguida aparecem agropecuária, comércio e serviços, que tiveram praticamente o mesmo nível de recursos (aproximadamente R$ 1,1 bilhão), seguido por infraestrutura (R$ 877 milhões, mantendo o patamar do ano passado).

A captação de fundos internacionais foi responsável pelo aumento de 10,5% das operações, fatia equivalente a R$ 459,7 milhões da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), do Banco Europeu de Investimentos (BEI) e do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

Por meio dessas parcerias, o BRDE e a AFD firmaram o terceiro contrato de empréstimo e cooperação técnica entre as instituições, no valor de 100 milhões de euros, em outubro de 2022.

Os recursos serão direcionados para financiar projetos alinhados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), com destaque para a geração de energia com fontes renováveis e a modernização dos sistemas de iluminação pública nas cidades.

Em julho no ano passado, o CAF duplicou o valor aprovado ao BRDE, chegando a US$ 140 milhões. O objetivo é à ampliação do financiamento a empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento sustentável na Região Sul do País.

Rio Grande do Sul

O Banco fechou 2022 com a marca de R$ 1,575 bilhão em financiamentos para empresas, cooperativas e prefeituras gaúchas, crescimento de 10,3% diante do total contratado em 2021 (R$ 1,428 bilhão). Já no acumulado dos últimos quatro anos, o volume nominal de investimentos no financiados pelo BRDE no Rio Grande do Sul ultrapassou a marca de R$ 4,6 bilhões.

A quantidade de contratos realizados ao longo de 2022 registrou crescimento ainda mais expressivo. Especialmente por conta do programa Juro Zero RS, houve um salto de 166% de um ano para o outro, passando de 2.676 para 7.199 operações no Estado.

Desse volume, o programa correspondeu a 5.523 financiamentos realizados para empresas de pequeno porte e Micro Empreendedores Individuais (MEI), alcançando R$ 169,6 milhões de crédito apenas por meio do BRDE.

O setor da indústria de transformação, que abrange as agroindústrias, novamente fechou com os maiores volumes em termos de novos investimentos. Foram R$ 581,4 milhões em crédito, algo próximo de 48% acima do registrado no período anterior (R$ 391,2 milhões). Apenas para linhas de crédito focadas nas cooperativas agroindustriais foram mais de R$ 444 milhões em operações no período.

Considerando-se todos os demais segmentos da cadeia do agronegócio e sua importância ao desenvolvimento regional, os financiamentos do BRDE para cooperativas, produtores rurais, vinícolas e demais empresas ligadas ao setor chegaram a R$ 1,03 bilhão no Rio Grande do Sul.

A soma inclui os valores destinados às agroindústrias, projetos de armazenagem, irrigação e agricultura de baixo carbono, entre outras linhas de financiamento voltados a quem produz no campo.

Inovação

As contratações do BRDE para projetos de inovação, por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), alcançaram R$ 186,1 milhões, equivalente a cinco vezes o valor contratado no ano anterior. Com isso, o BRDE ratifica sua posição nacional como o maior repassador de recursos da Finep.

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná participam do BRDE Labs, programa criado para acelerar o desenvolvimento do ambiente de inovação na região sul. O foco é o acompanhamento e os investimentos em startups. A instituição de fomento promove o programa com participação de empresas, mentorias e encontros de forma gratuita, em parcerias com instituições de ensino e todo o ecossistema de inovação.

(Marcello Campos)

