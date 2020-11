Política Mulheres são maioria entre candidatos que não registraram voto

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

Dados estatísticos disponíveis no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) mostram que 5.297 candidatos não obtiveram nenhum voto no primeiro turno das eleições municipais de 2020. Ao todo, a Justiça Eleitoral recebeu 557.404 mil pedidos de registros de candidatos para disputar cerca de 68 mil cargos eletivos em 5.567 municípios brasileiros.

As mulheres representam o maior percentual sem voto, com 3.454 candidatas que não obtiveram sequer um voto (64,2%). Ao todo, o pleito teve 187.028 candidatas, o correspondente a 33,55%. Pela legislação, 30% é o percentual mínimo de candidaturas do sexo feminino por partido. As informações estão disponíveis no Portal TSE.

Por outro lado, 1.843 homens não registraram nenhum voto, o correspondente a 35,08%. Ao todo, o pleito registrou 370.376 candidatos do sexo masculino – 66,45%. PSD, MDB, Republicanos, PSDB e DEM são os partidos com maior número de candidatos de ambos os sexos sem voto.

Em cartilha divulgada neste ano, o TSE e o Instagram ressaltaram que, no mundo todo, aproximadamente um em cada quatro representantes eleitos é uma mulher. Trata-se de um guia de segurança para mulheres na política. A cartilha oferece dicas para as candidatas se protegerem de ataques virtuais durante a campanha.

“No Brasil a participação feminina na política ainda está longe do desejado. Segundo o mapa de mulheres na política criado pela União Interparlamentar e ONU Mulheres, o Brasil ocupa a 140ª posição num ranking de 193 países”, diz o documento.

Eleitoras

Apesar de registrarem o maior número de candidatas sem voto, as mulheres são maioria entre os mais de 38 milhões de eleitores aptos a votar nos 57 municípios em que haverá segundo turno para escolha de novos prefeitos, no próximo domingo (29). Juntas, elas somam quase 54% desses eleitores.

Ainda segundo a corte eleitoral, Maceió é a cidade com maior número de eleitoras (55,46%). Já Joinville, em Santa Catarina, é o município com mais eleitores (48,08%).

De acordo com o perfil do eleitorado nas cidades com segundo turno, a maioria dos eleitores completou o ensino médio (32,05%). O município com maior número de eleitores com esse grau de instrução é São Luís (42,78%). A capital do Espírito Santo, Vitória, tem o maior número de eleitores com nível superior completo (31%).

