"Multa Moral" começa a ser aplicada nos estacionamentos da Santa Casa de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2022

O objetivo é conscientizar sobre o uso correto das vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com deficiência e idosos. Foto: Luiza Kovalscki Silva Foto: Luiza Kovalscki Silva

Com o objetivo de conscientizar sobre o uso correto das vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com deficiência e idosos, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre iniciou uma série de ações educativas nas áreas internas da instituição. Entre elas, a aplicação da “Multa Moral”, iniciativa reconhecida pelo seu papel social, alertando os motoristas que estacionam indevidamente nessas vagas.

O cartão com a “multa” passou a ser colocado pelos profissionais da instituição nos vidros de carros estacionados de forma inadequada nas vagas exclusivas: seja por não fazer parte dos grupos destinados a elas ou pelo veículo não dispor das credenciais exigidas por lei. Além de fazer refletir sobre a atitude, a peça também traz as informações para quem está no grupo preferencial, mas ainda não providenciou sua credencial junto à prefeitura, com QR Codes que direcionam o usuário.

A iniciativa é um compromisso assumido pela Santa Casa a partir de relatos sobre o uso inadequado das vagas destinadas para esses públicos. “Ouvir as necessidades trazidas pelos nossos próprios pacientes é o primeiro passo para que consigamos proporcionar a melhor experiência dentro da instituição, um trabalho contínuo centrado no cuidado com o paciente e sua família”, destaca a diretora de Operações da Santa Casa, Gisele Nader Bastos.

Como forma de fazer a iniciativa alcançar outros espaços, a Santa Casa também disponibilizou o arquivo com a “Multa Moral” para que ele possa ser personalizado e utilizado por outras instituições. O objetivo é ampliar a corrente de conscientização sobre o tema. O material para download está disponível em bit.ly/Multa-Moral.

