Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2022

Meta é atingir 90% de cada um dos grupos da população Foto: Cristine Rochol/PMPA

Até esta terça-feira (02), foram aplicadas em Porto Alegre 457.744 doses de vacina contra a gripe. O número corresponde a 55,8% da meta alcançada entre os grupos prioritários e está sujeito à revisão pelo Ministério da Saúde. O percentual de vacinados nos grupos de risco é considerado baixo pela direção da Diretoria de Vigilância em Saúde. A meta é atingir 90% de cada um dos grupos.

O maior contingente de doses está no grupo dos idosos, que soma 202.739 (66,6%), seguido da população em geral, com 141 mil doses. Os dados são do LocalizaSUS, ferramenta do MS.

A vacinação está disponível na rede municipal para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade e garante proteção contra os vírus influenza A H3N2 e H1N1 e B. Não há restrição para aplicação das duas vacinas de forma concomitante para todos os públicos com indicação de receber as vacinas contra Covid-19 e Influenza.

“A vacina leva pelo menos 15 dias para fazer o efeito protetivo necessário, então quanto mais cedo a dose for feita, mais rapidamente o organismo criará os anticorpos que vão garantir a proteção”, explica o diretor adjunto da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Benjamin Roitman. Ele destaca, ainda, a importância de as crianças serem imunizadas.

As campanhas de vacinação contra Covid-19 e gripe ocorrem de forma simultânea. Importante lembrar que ao serem vacinadas as gestantes protegem os bebês, pois eles somente poderão receber a primeira dose da vacina aos seis meses de vida.

Dados por grupo prioritário até 2 de agosto/LocalizaSUS:

Crianças – 28.983 (36,4%)

Gestantes – 3.218 (27,3%)

Idosos – 202.739 (66,6%)

Povos indígenas – 530 (29,1%)

Puérperas – 271 (14%)

Trabalhadores da saúde – 46.463 (45,8%)

Comorbidades – 21.103 (15,8%)

Pessoas sem comorbidades – população em geral – 141.000

