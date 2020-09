Assim como ocorre nos demais países europeus que liberaram o funcionamento de todos os serviços e indústrias, a França vem registrando uma alta nos números de contágios. No entanto, a situação francesa preocupa porque os números de novos casos são muito superiores – em alguns dias, mais do que o triplo – do que os registrados no que é considerado o ápice da pandemia do novo coronavírus, entre março e maio.

Para se ter ideia, a maior quantidade de contaminações registrada à época foi no dia 31 de março, quando foram registrados 7.578 casos. Mas, a média, era de pouco mais de três mil infecções diárias.

No entanto, desde o fim de agosto, o país vem batendo recorde atrás de recorde. Na quinta-feira (24), por exemplo, foram 16.096 notificações em apenas um dia. A média móvel dos últimos sete dias está em 11,6 mil infecções diárias.