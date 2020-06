O toque de recolher havia sido imposto após saques em vários bairros da cidade, ocorridos durante a madrugada depois de uma das primeiras jornadas de protesto provocadas pela morte de George Floyd, um segurança desempregado negro asfixiado por um policial branco em Minneapolis, no Estado de Minnesota.

Os protestos nos Estados Unidos devem continuar pelo menos até terça-feira (9), quando o corpo de Floyd será enterrado em Houston, no Texas, onde ele nasceu. Neste domingo, houve atos em cidades grandes, como Washington e Seattle, e também em pequenas, como Vidor, no Texas, e Marion, em Ohio.

“Ontem e na noite passada vimos o melhor da nossa cidade”, escreveu De Blasio, em sua conta no Twitter, anunciando o fim do toque de recolher de “efeito imediato”, referindo-se aos protestos maciços e em grande parte pacíficos ocorridos em Nova York e outras cidades no sábado. Ele também prometeu reduzir o orçamento da polícia municipal, de US$ 6 bilhões, para investir mais na área social.

O toque de recolher, que vigorou durante seis noites entre as 20h às 5h, foi adotado na cidade pela primeira vez em 75 anos e revogado um dia antes do início da retomada econômica gradual após mais de dois meses de confinamento para conter a expansão da epidemia do novo coronavírus.

Nesta semana, Nova York entrará na “fase um” do plano de reativação anunciado pelo governo do Estado, depois de ter praticamente todas as suas atividades econômicas, culturais e educacionais paralisadas por quase três meses pela pandemia, que matou mais de 21 mil pessoas apenas na cidade.