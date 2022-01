Mundo Mundo registra recorde de 2 milhões e 400 mil casos de covid em 24 horas

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2022

Estados Unidos registraram mais de 1 milhão de infectados em apenas 24 horas pela 1ª vez desde o início da pandemia. (Foto: Getty Images)

O mundo registrou um recorde de 2,4 milhões de novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, impulsionado pelos Estados Unidos, que pela primeira vez desde o início da pandemia registrou mais de 1 milhão de infectados em apenas 1 dia.

Foi também a primeira vez que o mundo registrou mais de 2 milhões de novos casos (o recorde anterior havia sido registrado em 30 de dezembro de 2021, quando foram contabilizados 1,95 milhão).

O 1,08 milhão de infectados nos EUA é quase o dobro do recorde anterior (590 mil), também registrado em 30 de dezembro. Os dados são do “Our World in Data”, projeto ligado à Universidade de Oxford.

Apesar da explosão no número de infectados devido à variante ômicron do novo coronavírus, que é altamente contagiosa, o número de mortes segue em queda.

Com o avanço da vacinação contra a covid-19 pelo mundo, a média de óbitos nos últimos 7 dias caiu abaixo de 6 mil pela primeira vez desde outubro de 2020 e está abaixo inclusive da primeira onda da pandemia, em abril de 2020 (quando chegou a 7,1 mil).

O recorde de mortes em 24 horas no mundo segue sendo de 20 de janeiro de 2021: 18.062. O dia marca também o recorde de óbitos nos EUA (4.442) e a posse do atual presidente Joe Biden. Atualmente, o País têm registrado uma média de 1,2 mil mortes por dia.

Covid-19 nos EUA

Três pessoas testam positivo para a covid-19 a cada segundo nos Estados Unidos, com Nova York voltando a ser o epicentro da pandemia, e a explosão de novos casos já está afetando o funcionamento de empresas e órgãos públicos nos EUA.

Atualmente, um terço dos paramédicos de Nova York, 21% dos policiais e 18% dos bombeiros estão afastados com covid-19. No metrô, duas linhas estão fechadas porque os funcionários ficaram doentes.

A variante ômicron do coronavírus é responsável por 95,4% das novas infecções de covid-19 nos EUA, segundo balanço desta terça-feira (4) dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) do país.

Em apenas um mês, a variante encontrada pela primeira vez na África do Sul ultrapassou e “engoliu” a delta, mutação que era, até novembro, responsável por 99% dos casos nos EUA, segundo a autoridade sanitária americana.

A dominância da ômicron, mais transmissível, é confirmada no mesmo dia em que os EUA registram, pela primeira vez desde o início da pandemia, mais de 1 milhão de novos infectados em apenas 24 horas, segundo levantamento da plataforma Our World in Data, ligada à Universidade de Oxford.

