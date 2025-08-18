Rio Grande do Sul “Município Amigo da Vacina”: 415 prefeituras gaúchas recebem selo por metas alcançadas em imunização

Iniciativa é da Secretaria Estadual da Saúde em parceiria com o Ministério Público. (Foto: Cristine Rochol/Arquivo PMPA)

Das 497 prefeituras gaúchas, 415 atingiram as metas de aplicação dos imunizantes pentavalente, tríplice viral e contra o HPV (papilomavírus humano), proporção que representa 83,5%. Pois essas administrações receberão agora o selo “Município Amigo da Vacina”, iniciativa da Secretaria Estadual da Saúde (SES) em parceria com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS).

Não foi divulgada a lista de cidades. A cerimônia de entrega está marcada para as 14h desta quarta-feira (20), em Porto Alegre. Local: Auditório do MPRS – avenida Aureliano de Figueiredo Pinto nº 80, bairro Praia de Belas.

A iniciativa tem por finalidade reconhecer e estimular o trabalho de ampliação da cobertura desses fármacos entre a população, em uma época na qual as autoridades muitas vezes precisam superar um problema que preocupa os especialistas: a recusa ao procedimento, devido à disseminação de posturas negacionistas por meio de aplicativos de mensagens como o whatsapp.

Das 415 cidades homenageadas, 139 receberão o “Selo Ouro”, ao passo que 153 terão o “Selo Prata” e outras 123 levarão o “Selo Bronze”. Cada honraria leva em conta aspectos como a cobertura vacinal alcançada no ano passado, o tipo de imunizante e as respectivas faixas etárias, em um sistema de classificação por categorias:

– Categoria Baby: cobertura maior ou igual a 95% (terceira dose para menores de um ano de idade) para a vacina pentavalente.

– Categoria Dente de Leite: cobertura maior ou igual a 95% (primeira dose para crianças de um ano de idade) para a vacina tríplice viral.

– Categoria Teens: cobertura maior ou igual a 80% (adolescentes e pré-adolescentes de nove anos a 14 anos, uma dose) para vacina contra o HPV.

No caso dos selos, estes são divididos conforme o número de categorias em que os municípios obtiveram o índice mínimo: Ouro (meta atingida nas três categorias), Prata (meta atingida em duas categorias) e Bronze (meta atingida em uma categoria).

Saiba mais sobre os imunizantes

– Pentavalente: protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria Haemophilus influenzae tipo B. Deve ser aplicada no primeiro ano de vida do bebê, em um esquema de três doses (aos dois, quatro e seis meses de idade).

– Tríplice Viral: protege contra o sarampo, caxumba e a rubéola. Uma dose deve ser aplicada aos 12 meses de idade e a segunda aos 15 meses (com a tetraviral, que protege adicionalmente contra varicela).

– Contra o HPV: protege jovens e adolescente contra o papilomavírus humano, responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo e associado ao desenvolvimento de quase todos os casos de câncer de colo do útero, bem como de diversos outros tumores em homens e mulheres. A vacina é indicada para meninas e meninos de nove a 14 anos, com esquema de dose única.

(Marcello Campos)

