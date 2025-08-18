Terça-feira, 19 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul No Vale do Sinos, Ministério Público denuncia falsa psicóloga que atendia até crianças e adolescentes

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Pacientes da investigada incluíam menores com transporno do especto autista. (Foto: Freepik)

Uma mulher de 33 anos foi denunciada à Justiça no município de Ivoti (Vale do Sinos), por exercício ilegal da profissão de psicóloga, além do crime de falsidade ideológica. Ela atendia até crianças e adolescentes. No dia 22 de agosto, terminará o prazo para que apresente resposta à acusação, formulada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS).

De acordo com inquérito realizado pela Polícia Civil, no período de 2023 a 2025 a investigada prestou atendimento clínico a pacientes mesmo sem ter registro profissional no Conselho Regional de Psicologia (CRP) gaúcho ou de qualquer outro Estado. Ela sequer possui formação acadêmica na área.

A fraude abrangeu as cidades de Porto Alegre, Canoas e Guaíba (ambas na Região Metropolitana da Capital), emitindo diagnósticos, prestando orientações e efetuando encaminhamentos de pacientes, inclusive crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Além de exercer ilegalmente a profissão, a mulher também utilizava indevidamente o número do registro profissional de uma psicóloga regularmente inscrita no entidade da categoria, confeccionando carimbos profissionais com dados falsos e divulgando sua imagem como profissional da Psicologia em redes sociais e eventos.

“Danos irreparáveis”

Os documentos emitidos por ela induziam famílias e instituições ao erro quanto a sua habilitação legal. A promotora Marcéli da Silva Serafim Preis acrescenta:

“Com sua conduta, a denunciada atingiu número considerável de famílias vulneráveis e que buscavam encaminhamentos para tratamento de transtornos do neurodesenvolvimento, de modo que provocou danos irreparáveis aos menores atendidos, considerando-se o tempo de não intervenção adequada e o manejo desqualificado, além do dispêndio financeiro”.

(Marcello Campos)

