Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2022

Instituição funciona em prédio histórico na Praça da Alfândega. (Foto: Reprodução/ Facebook)

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) inaugura neste sábado (10) a exposição “Acervo em Movimento – Aquisições 2019-2022”. Ocupando o primeiro andar do prédio na Praça da Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre, a mostra terá mais de 100 obras de 60 artistas e sucede a 13ª Bienal do Mercosul, encerrada em novembro.

Com entrada franca, a visitação é aberta de terça-feira a domingo, das 10h às 19h (último acesso 18h). Estas e outras informações podem ser conferidas no site margs.rs.gov.br e nas redes sociais.

Conforme a instituição, fundada em 1954 e hoje vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), artistas, autoridades, representantes do setor cultural e público em geral poderão conhecer parte de um conjunto de 400 peças adquiridas nos últimos quatro anos (atual gestão) – o total é de 5.700 obras. São trabalhos produzidos sob diferentes técnicas, suportes e estilos, por artistas nacionais e estrangeiros, desde o século de 1800.

“Acervo em movimento” é um programa concebido em 2019 para dar visibilidade ao acervo do Museu por meio de exposição de longa duração e que se vale da estratégia de rotatividade das obras exibidas, mediante substituições constantes. “Assim, obras entram e saem com o objetivo de manter uma renovação permanente”, destaca a direção do Margs.

Duas etapas

A mostra que será inaugurada no sábado tem duração prevista de seis meses, com duas etapas: um primeiro recorte deste mês em diante e um segundo a partir de março de 2023, com substituições de obras.

O diretor-curador do Museu, Francisco Dalcol, ressalta: “Com a estratégia de rotatividade, as substituições geram recombinações que propõem novos diálogos, oferecendo ao público uma exposição sempre viva e dinâmica, com aposta na experiência mais que nos discursos e na descoberta mais que nas verdades”. Ele acrescenta:

“A mostra sela um reencontro simbólico, pois foi nesse mesmo espaço [primeiro andar] que o programa estreou e, desde então, circula por diferentes salas e galerias, sempre com o mesmo compromisso e responsabilidade de implementar uma política de exibição permanente dedicada à apresentação pública do acervo”.

(Marcello Campos)

