Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2021

O Museu Joaquim Felizardo (rua João Alfredo, 582, Cidade Baixa), em Porto Alegre, reabre neste domingo (14), a partir das 18h, as atividades culturais no jardim. O tradicional espaço de encontro, contemplação e cultura está fechado desde o início da pandemia. Um ato com a presença do secretário municipal da Cultura, Gunter Axt, e do diretor do Museu Municipal, Vicente Bogo, vai marcar a retomada.

“Reabrir o espaço externo do museu para eventos culturais da comunidade, depois de quase dois anos de restrições, é uma alegria muito grande. Já há outras programações em andamento”, comemora Bogo.

A retomada vai receber um evento ao ar livre com projeção e pré-estreia das 19 obras audiovisuais de 13 artistas convidados do 7˚ Festival Kino Beat, que ocorre de 14 a 30 de novembro em formato híbrido, e apresenta o tema Histórias de Outros Reinos. O acesso é gratuito, com limitação de 300 pessoas e apresentação de carteira de vacinação. As obras serão lançadas ao longo do festival pelo site do projeto, através do canal de YouTube, ficando disponíveis para acesso por tempo indeterminado.

Festival

Em 2021, o evento conta com um tema que permeia sua construção de programação. O projeto curatorial do 7˚ Festival Kino Beat tem referência em um conto de 1974 de Ursula K. Le Guin, “A Autora das Sementes de Acácia e Outras Passagens da Revista da Associação de Therolinguística”.

Por meio da ficção, a escritora apresenta uma nova e revolucionária ciência que estuda a linguagem e a poética dos animais: a Therolinguística. O conteúdo foi transformado em podcast e já pode ser conferido aqui. Para outras informações e acesso à programação completa do festival, acesse www.kinobeat.com .

