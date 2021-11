Rio Grande do Sul Governo conclui pagamento de R$ 182 milhões para hospitais gaúchos

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2021

Os valores começaram a ser pagos no início do mês e correspondem à competência de outubro

Nesta sexta-feira (12), o Governo do Estado concluiu o repasse de R$ 182 milhões aos hospitais gaúchos que prestam serviços por meio do SUS (Sistema Único de Saúde). Os valores começaram a ser pagos no início do mês e correspondem à competência de outubro.

Deste valor, R$ 73,3 milhões são incentivos hospitalares provenientes do Tesouro do Estado que garantem a oferta de serviços como porta de entrada para urgência e emergência, plantões presenciais em algumas especialidades prioritárias, atendimento a gestantes de alto risco e rede de atenção ao parto, saúde mental, entre outros.

Outros R$ 80,6 milhões provenientes do Ministério da Saúde se referem ao teto de atendimento de serviços hospitalares de alta e média complexidades (Teto MAC). Os R$ 28 milhões restantes são um complemento estadual ao valor do Teto MAC que a Secretaria da Saúde repassa às instituições que prestam esses serviços.

