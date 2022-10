Mundo Musk deve fechar acordo com o Twitter até sexta ou enfrentar julgamento

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2022

Elon Musk tem até as 17h de sexta-feira (28) para fechar sua aquisição de US$ 44 bilhões do Twitter ou terá de enfrentar um julgamento que foi adiado anteriormente para permitir que ambas as partes fechassem o acordo. A contagem regressiva de alto risco ocorre após uma batalha de meses sobre uma aquisição que colocaria o homem mais rico do mundo no comando de uma das plataformas de mídia social mais influentes do mundo, com vastos impactos potenciais sobre os funcionários da empresa, usuários e para o discurso online em geral.

Em abril, Musk concordou em comprar o Twitter por US$ 54,20 por ação em circulação e, semanas depois, tentou encerrar o acordo. Ele inicialmente citou preocupações com a prevalência de bots na plataforma e depois acrescentou alegações de um denunciante da empresa. O Twitter o processou para seguir com a aquisição.

Retorno

Os dois lados estavam no meio de um processo contencioso de litígio se preparando para o julgamento que começaria em 17 de outubro, quando Musk disse ao Twitter que queria avançar com o fechamento do acordo pelo preço originalmente acordado.

A juíza que supervisiona o caso, a chanceler do Tribunal da Chancelaria de Delaware, Kathaleen St. Jude McCormick, deu aos dois lados até 28 de outubro para fechar o acordo ou enfrentar um julgamento em novembro.

Nas semanas desde que o litígio foi interrompido, o Twitter parece continuar a tomar medidas para fechar o acordo. A Bloomberg informou na semana passada que a empresa havia congelado as contas de ações dos funcionários antes do fechamento do negócio e que os advogados de Musk e do Twitter estavam preparando a papelada para fechar o negócio. Musk, enquanto isso, disse aos acionistas da Tesla que estava “empolgado” com o Twitter, mesmo admitindo que “obviamente pagava demais” por isso.

Financiamento

Mas tem havido dúvidas sobre se o financiamento que Musk originalmente alinhou para ajudar a financiar o acordo sairia conforme o esperado depois que ele passou meses depreciando a empresa e o mercado geral, incluindo ações de mídia social, diminuiu.

Musk recorreu a uma mistura de financiamento de dívida e capital para o acordo, além de investir seu próprio dinheiro, muito provavelmente das vendas de suas ações da Tesla.

Alguns especialistas sugeriram que Musk pode precisar vender bilhões de dólares em ações adicionais da Tesla para financiar o negócio, um movimento que se tornou mais fácil para o CEO depois que a empresa divulgou ganhos trimestrais na semana passada – para não mencionar mais caro após um recente queda no preço das ações da montadora.

Investidores

Faltando dias para o prazo, também houve alguns nervosismo de última hora entre os investidores e funcionários do Twitter.

As ações do Twitter caíram brevemente na manhã de sexta-feira (21) após uma reportagem da Bloomberg de que funcionários do governo Biden estavam em discussões iniciais sobre a possibilidade de submeter alguns dos empreendimentos de Musk a análises de segurança nacional, incluindo a planejada aquisição do Twitter.

No entanto, questionado pela CNN, o governo recuou na reportagem, que citava pessoas familiarizadas com o assunto. “Não sabemos de nenhuma dessas conversas”, disse a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson, em comunicado.

Especialistas em fusões e aquisições disseram que, embora essa revisão possa complicar as coisas, provavelmente não permitiria que Musk saísse do acordo de aquisição.

Separadamente, o Twitter foi forçado a abordar as preocupações de seus funcionários sobre o destino de seus empregos depois que o The Washington Post informou na quinta-feira (20) que Musk disse a possíveis investidores no acordo que planejava se livrar de quase 75% dos funcionários da empresa.

Sem comentários

Representantes de Musk não responderam a um pedido de comentário sobre o relatório, que citava documentos internos e pessoas não identificadas familiarizadas com o assunto.

Após o relatório, o conselheiro geral do Twitter, Sean Edgett, enviou um memorando à equipe dizendo que a empresa “não tem nenhuma confirmação dos planos do comprador após o fechamento e recomenda não seguir rumores ou documentos vazados, mas aguardar os fatos de nós e do comprador diretamente”, de acordo com um relatório da Bloomberg. Um porta-voz do Twitter confirmou à CNN a autenticidade do memorando.

Musk discutiu anteriormente a redução drástica da força de trabalho do Twitter em mensagens de texto pessoais com amigos sobre o acordo, que foram reveladas em documentos judiciais, e não descartou o potencial de demissões em uma ligação com funcionários do Twitter em junho.

Potencial de longo prazo

Apesar de seus supostos planos de estripar a equipe e de suas próprias observações de que está pagando demais pela empresa, Musk tentou parecer otimista sobre o potencial do Twitter.

“O potencial de longo prazo para o Twitter, na minha opinião, é uma ordem de magnitude maior do que seu valor atual”, disse ele na teleconferência da Tesla na semana passada. Ele divulgou várias atualizações de produtos possíveis e sugeriu que o Twitter se tornaria parte de um aplicativo “tudo” chamado x, possivelmente no estilo do popular aplicativo chinês WeChat.

Mas a mudança mais imediata para os usuários, se o acordo for aprovado, pode ser limitar a moderação de conteúdo do Twitter e restaurar contas que foram banidas anteriormente da plataforma, principalmente a do ex-presidente Donald Trump.

