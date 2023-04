Geral Na Espanha, Lula diz esperar conclusão do acordo entre Mercosul e União Europeia ainda este ano e afirma que a guerra na Ucrânia “jamais poderia ter acontecido”

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2023

Segundo Lula, “o Brasil e os sócios do Mercosul estão engajados no diálogo para concluir as negociações com a União Europeia”. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Na Espanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (25) que espera ainda este ano “boas notícias” sobre a conclusão das negociações do acordo entre UE (União Europeia) e Mercosul. O mandatário brasileiro também pediu empenho dos países para o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, que, segundo ele “jamais poderia ter acontecido”.

Em discurso de encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Espanha, em Madri, Lula defendeu parcerias entre instituições públicas e privadas, o protagonismo do Brasil no cenário mundial e a assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.

“O Brasil e os sócios do Mercosul estão engajados no diálogo para concluir as negociações com a União Europeia e esperamos ter boas notícias ainda este ano. É um acordo muito importante para todos e queremos que seja equilibrado e que contribua para a industrialização do Brasil”, afirmou.

Lula chamou de “feliz coincidência” o fato de que o Brasil passará a ocupar a presidência semestral do Mercosul em julho enquanto a Espanha fará o mesmo no bloco europeu. Segundo ele, isso “permitirá avanços substantivos para a conclusão do acordo”. Para ele, a presidência espanhola na União Europeia deverá ajudar na conclusão do acordo.

Ele destacou que a Espanha é hoje o segundo maior investidor estrangeiro no Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos. Atualmente, o estoque de investimentos espanhóis é de US$ 63 bilhões. Várias dessas empresas estiveram entre as participantes do fórum Brasil-Espanha, que terminou nesta terça.

“Ouvimos o relato de casos de sucesso de empresas espanholas no Brasil nos mais diversos setores: financeiro, comunicação, energético, infraestrutura e turismo. E esse sucesso não é só medido pelos resultados financeiros dessas companhias ou pelos lucros que trazem aos seus acionistas. É medido sobretudo pelo impacto positivo por meio da geração de emprego e distribuição de renda. A estabilidade política e o crescimento da economia brasileira voltarão a trazer excelente retorno as empresas espanholas”, disse.

Em relação à invasão da Rússia pela Ucrânia, o petista disse compreender a visão da União Europeia sobre a guerra que “jamais poderia ter acontecido”, uma vez que não se pode aceitar que um país invada o outro. Mas acrescentou que não vê “ninguém falando em paz”.

“Numa guerra insana que é a guerra da Rússia e da Ucrânia. Uma guerra que eu compreendo perfeitamente bem como é que os meus amigos europeus veem a guerra. Uma guerra que jamais poderia ter acontecido, porque não pode se aceitar que um país invada a integridade territorial de outro país”, afirmou.

“Mas uma guerra que também não tem ninguém falando em paz. E, às vezes, eu fico me perguntando: até quando essa guerra vai durar? Porque, se ninguém quiser construir a paz, e os dois lados, o que invadiu está reticente e o invadido também tem sua razão de estar reticente, eu fico me perguntando quem é que vai tentar resolver essa situação”, acrescentou Lula.

O presidente brasileiro disse ainda que o Brasil está empenhado “na tentativa de arrumar parceiros para que a gente possa trazer a paz” para o leste europeu.

“Para que a Ucrânia possa ficar com o seu território, para que os russos fiquem com a Rússia, mas para que o mundo não sofra a falta de alimento, para que o mundo não sofra a falta de fertilizantes e para que o mundo volte a prosperar para gerar os empregos que a humanidade precisa”, declarou Lula. As informações são do portal de notícias G1 e do Palácio do Planalto.

