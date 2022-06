Fórmula 1 Na Fórmula 1, Max Verstappen vence o GP do Canadá e se mantém na liderança

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2022

Com o triunfo, ele ultrapassa Niki Lauda e Jim Clark e se torna o nono maior vencedor da história da categoria. (Foto: Getty Images)

Mesmo largando da pole position, Max Verstappen suou nas voltas finais do GP do Canadá para garantir sua sexta vitória na temporada 2022 da Fórmula 1.

O holandês da RBR levou a melhor no duelo com Carlos Sainz neste domingo (19), ampliando a vantagem na liderança do campeonato. Em terceiro, Lewis Hamilton superou o começo ruim no fim de semana e encerrou uma seca de sete corridas longe do pódio.

Apesar das promessas, Fernando Alonso não fez valer o segundo lugar no grid de largada e cruzou a linha de chegada em sétimo. Ele foi superado por Charles Leclerc, que fez uma boa prova de recuperação indo de 20º ao quinto lugar.

Com três paralisações acionadas por Sergio Pérez, Mick Schumacher e Yuki Tsunoda, nas voltas 9, 20 e 45, as posições da ponta foram administradas com pit stops precisos. Verstappen parou na primeira bandeira amarela e manteve uma liderança tranquila até seu segundo pit stop, no 43º giro.

Sainz assumiu a ponta – sendo posteriormente superado pelo rival em sua troca de pneus. O espanhol, que já vinha reduzindo a diferença pro rival em 3s, colou no atual campeão na saída do carro de segurança já nos giros finais, mas não conseguiu a aproximação.

Hamilton, que partiu em quarto lugar, fez a primeira troca de pneus junto com o rival da RBR e agarrou o último lugar no pódio com a queda de Fernando Alonso, mantendo ritmo superior ao de George Russell e visitando os boxes nos momentos certos.

O heptacampeão encerra uma seca de sete corridas longe do pódio, desde o GP do Bahrein de 2022. A última vez que ele ficou tanto tempo sem terminar uma corrida no top 3 foi em 2013, por oito etapas.

Já o bicampeão da Alpine, que largou da primeira fila, se manteve entre os quatro primeiros ao longo de seu stint inicial mas despencou de vez após sua primeira troca de pneus, na volta 26.

Leclerc largou em 20º por ter trocado todos os componentes da sua unidade de potência, fez um bom stint de 41 voltas com os compostos para entrar no top 10 e ali ficou, apesar de cair algumas posições no seu pit stop. No fim, ele venceu a briga com Alonso e Esteban Ocon, da Alpine.

Lance Stroll largou em 16º e cruzou a linha de chegada no décimo lugar, pontuando em casa. Por outro lado, dia ruim pra McLaren: o time britânico errou nos pit stops de Daniel Ricciardo e Lando Norris, que ficou 36s6 nos pits, e não pontuou.

A décima etapa da temporada 2022 da Fórmula 1será o GP da Inglaterra, no Circuito de Silverstone, em 3 de julho.

Verstappen conquistou a 26ª vitória da carreira e a sexta na temporada 2022 da F1. Com o triunfo, ele ultrapassa Niki Lauda e Jim Clark e se torna o nono maior vencedor da história da categoria.

O holandês vai a 175 pontos e amplia a vantagem na liderança sobre o vice-líder Pérez de 21 para 46 pontos. A RBR, embora tenha pontuado apenas com o campeão, vai a 304 pontos. Ela segue líder, mas com o pódio de Sainz, a Ferrari descontou em quatro pontos os 80 de desvantagem, na segunda colocação.

