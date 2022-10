Mundo Na Inglaterra, locutor de rádio morre enquanto apresentava programa ao vivo

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2022

Tim Gough tinha 55 anos e comandava o programa matinal da rádio GenX Radio Suffolk. (Foto: Reprodução/Facebook)

O locutor de rádio Tim Gough morreu aos 55 anos enquanto apresentava um programa ao vivo na emissora GenX Radio Suffolk, que fica na Inglaterra. O caso aconteceu na manhã da última segunda-feira (24). De acordo com informações da BBC, Gough estava no ar direto de sua casa e sofreu um ataque cardíaco. A programação foi interrompida de repente e voltou alguns minutos depois.

Nas redes sociais, a rádio lamentou a morte do radialista: “É com o maior pesar que devo informar que nosso querido amigo e apresentador do café da manhã, Tim Gough, faleceu esta manhã enquanto apresentava seu programa. Nosso amor à sua família, filho, irmã, irmão e mãe. Tim estava fazendo o que amava. Ele tinha 55 anos.”

À BBC, o diretor da GenX Radio, James Hazell, contou que Gough era muito amado por todos. “Conhecer Tim pessoalmente, como conheci de perto por mais de 30 anos, foi conhecer um cara caloroso, carinhoso e divertido que eu e minha família amávamos muito”, disse.

Tim Gough começou a carreira como radialista em 1986, mas já estava aposentado há uma década. Ele tinha voltado ao ar pela primeira vez depois desses anos para apresentar o programa matinal da rádio.

No Brasil, no dia do 1º turno das eleições gerais (2 de outubro), um locutor de rádio de 71 anos morreu após sofrer um mal súbito. O caso aconteceu em Laranjal Paulista (SP).

Ao portal de notícias G1, parentes informaram que Edison Bisso havia acabado de votar no colégio eleitoral da cidade e retornava ao estúdio de rádio para fazer a cobertura das eleições, quando passou mal. A ambulância municipal chegou a ser acionada para levar o locutor ao pronto-socorro, mas ele já não apresentava sinais vitais.

Em outro caso envolvendo locutores de rádio, Leonardo Sardi morreu no último dia 7. Ele havia sofrido um AVC no dia 30 de setembro e estava internado.

O comunicador precisava fazer uma cirurgia e amigos promoviam uma “vaquinha” para arrecadar os R$ 55 mil necessários, mas ele faleceu antes da meta ser alcançada. Sardi era morador de Tangará da Serra, no Mato Grosso.

