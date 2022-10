Mundo Telescópio James Webb mostra fusão de duas galáxias

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Flagra mostra uma dupla de galáxias numa região do espaço a cerca de 270 milhões de anos-luz da Terra Foto: ESA/James Webb/Divulgação Flagra mostra uma dupla de galáxias numa região do espaço a cerca de 270 milhões de anos-luz da Terra. (Foto: ESA/James Webb/Divulgação) Foto: ESA/James Webb/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um novo registro do James Webb, o mais moderno supertelescópio em operação no espaço, foi divulgado nesta terça-feira (25). O flagra mostra uma dupla de galáxias numa região do espaço a cerca de 270 milhões de anos-luz da Terra chamada de IC 1623, um sistema que fica na constelação de Cetus.

As duas galáxias são bastante conhecidas pelos astrônomos porque estão no meio de um processo chamado de starburst, quando uma onda frenética de formação estelar acontece. A título de comparação, essa região específica do céu produz novas estrelas em uma taxa 20 vezes maior que a nossa Via Láctea consegue produzir.

Segundo a ESA, a agência espacial europeia, isso causa uma explosão estelar tão violenta que as duas galáxias em fusão podem estar no meio de um processo de formação de um novo buraco negro supermassivo.

Em 2021, o Hubble fez um registro dessa colisão cósmica, mas como o “avô” do Webb (lançado ao espaço em 1990) enxerga o espaço numa frequência diferente, informações valiosas escondidas no meio da imensa nuvem de poeira e gás do sistema foram perdidas.

Takes two to tango 💃 270 million light-years away, a pair of entwined galaxies are colliding together, creating new stars at a rate more than 20 times that of our Milky Way. Webb's latest image shines a new light on these interacting galaxies: https://t.co/cK8WglKp0e pic.twitter.com/sdWk9e3r1f — NASA Hallo-Webb Telescope 🕸🕷🎃 (@NASAWebb) October 25, 2022

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo