Mundo Na Itália, paciente sofre rara reação ao coronavírus e tem três dedos amputados

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

Médicos chamam caso de “dedos covidais” e uma “manifestação vascular severa”. (Foto: Reprodução)

Uma idosa, de 86 anos, teve três dedos amputados após desenvolver uma rara reação ao coronavírus. A paciente testou positivo para a doença após ir ao hospital na Itália durante a primeira onda da pandemia, em abril do ano passado.

De acordo com os médicos que atenderam a idosa, a paciente teve gangrena seca, também conhecida como necrose, no segundo, quarto e quinto dedos da mão direita. Ainda segundo a equipe médica, em março de 2020, a mulher relatou ter tido síndrome coronariana aguda, em que o sangue fornecido ao músculo cardíaco é repentinamente bloqueado.

Na época, ela havia recebido uma prescrição de terapia antiplaquetária dupla para prevenir a coagulação do sangue. No entanto, outros testes revelaram que o coronavírus havia causado um bloqueio no fluxo de sangue para os seus dedos e ela havia sofrido necrose.

De acordo com o relatório publicado na revista médica “European Journal of Vascular and Endovascular Surgery”, os dedos dela não puderam ser salvos e os médicos decidiram amputar para evitar complicações futuras.

Em seu relatório, os médicos Giuseppe P. Martino e Giuseppina Bitti se referiram a isso como um caso de “dedos covidais” e uma “manifestação vascular severa”. Outros estudos sobre o coronavírus também apontam que o vírus não é somente uma doença respiratória, mas se trata também de uma doença vascular. As informações são do jornal Extra.

