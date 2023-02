Política Na mira do Supremo e convocado por CPI, ex-ministro da Justiça completa um mês na prisão

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

Interlocutores de Torres apontam que o pior momento se deu na primeira semana de prisão. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na mira do Supremo Tribunal Federal (STF) e de uma CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o ex-secretário de Segurança Pública do DF Anderson Torres completou um mês na prisão. Ele se entregou no dia 14 de janeiro e, desde então, permanece encarcerado numa sala especial do 4º Batalhão da Polícia Militar, em Brasília, suspeito de ter sido leniente com os ataques às sedes dos Três Poderes ocorridos em 8 de janeiro.

Interlocutores de Torres, que também foi ministro da Justiça durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, apontam que o pior momento se deu na primeira semana de prisão. De acordo com essas pessoas, naquele período, o ex-secretário estava visivelmente “abalado” e “angustiado”. A partir de então, dizem, ele passou a se concentrar na própria defesa e tem se mostrado mais esperançoso.

Anderson Torres tem um encontro marcado com os parlamentares da CPI instaurada na Câmara Legislativa para investigar os atos golpistas do dia 8 de janeiro. O colegiado aprovou a convocação do secretário para prestar esclarecimentos no dia 9 de março. Os deputados distritais também quebraram os sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do ex-ministro. Os advogados dele alegam, porém, não terem sido notificados sobre a oitiva.

Embora fosse a maior autoridade da área de segurança do DF, Anderson Torres não estava na capital no dia 8 de janeiro. Ele havia viajado em férias para os Estados Unidos. Dias depois, a prisão dele foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, que também apura as responsabilidades relativas às invasões às sedes dos Três Poderes.

A situação de Torres se complicou durante uma operação de busca e apreensão feita pela Polícia Federal na casa dele, Brasília, no dia 10 do mês passado. Os agentes encontraram a minuta de um decreto presidencial que estabelecia uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que fosse revisado o resultado da eleição presidencial, em que Luiz Inácio Lula da Silva saiu derrotado.

