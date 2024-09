Política Na ONU, Lula afirma que nunca esteve tão otimista com acordo com a União Europeia

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Lula enfatizou que o Brasil está preparado para assinar o acordo. Foto: Ricardo Stuckert/PR Lula enfatizou que o Brasil está preparado para assinar o acordo. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Durante uma entrevista coletiva em Nova York, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (25), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou seu otimismo em relação ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul.

“Eu nunca estive tão otimista com o acordo da União Europeia com o Mercosul”, declarou o presidente.

Lula enfatizou que o Brasil está preparado para assinar o acordo, afirmando que “agora a responsabilidade é toda da União Europeia, e não do Brasil”.

O presidente destacou que, durante 20 anos, a culpa pelo atraso nas negociações era atribuída aos países do Mercosul. O chefe de Estado brasileiro revelou que conversou com Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, sobre a disposição do Brasil em finalizar o acordo.

Lula chegou a sugerir que a assinatura poderia ocorrer durante a reunião do G20 ou até mesmo em uma cerimônia especial na sede da União Europeia. Além do acordo com a União Europeia, Lula mencionou planos para estabelecer outros acordos estratégicos.

Ele destacou a importância de fortalecer as relações comerciais com a Índia, observando que o comércio bilateral atual é pequeno considerando o tamanho das duas economias. O petista também expressou o desejo de aprimorar as relações comerciais com a China e reforçar as políticas na América do Sul e América Latina.

Lula anunciou uma viagem iminente ao México, onde participará de uma reunião com empresários brasileiros e mexicanos, buscando estimular investimentos mútuos e aumentar o comércio entre os dois países.

“Política de comércio exterior é isso, é comprar e vender, não é só vender, é comprar e vender”, explicou Lula, enfatizando a importância de uma abordagem equilibrada nas relações comerciais internacionais.

O presidente concluiu mencionando sua participação na próxima reunião do G20, que será realizada no Rio de Janeiro, convidando os presentes para o evento e reafirmando o compromisso do Brasil em fortalecer suas parcerias comerciais globais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/na-onu-lula-afirma-que-nunca-esteve-tao-otimista-com-acordo-com-a-uniao-europeia/

Na ONU, Lula afirma que nunca esteve tão otimista com acordo com a União Europeia

2024-09-25