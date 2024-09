Rio Grande do Sul Barragens em Pelotas estão em risco de ruptura iminente, informa Defesa Civil

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

As duas barragens estão localizadas no bairro Passo do Salto, em Pelotas. Foto: Reprodução As duas barragens estão localizadas no bairro Passo do Salto, em Pelotas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Duas barragens no município de Pelotas, na Zona Sul do Rio Grande do Sul, estão em situação de emergência, com risco de ruptura iminente. A Defesa Civil informou, no início da noite desta quarta-feira (25), que está no local e já adotou as medidas necessárias, articulando junto à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil a orientação e retirada de moradores de áreas consideradas de risco, além de medidas de contingência para direcionar o fluxo de água para regiões inabitadas.

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), informa que acompanha a situação de duas barragens, localizadas no bairro Passo do Salto, em Pelotas, que estão em situação de emergência.

Chuvas no RS

Até o início da tarde desta quarta, pelo menos 26 municípios relataram para a Defesa Civil algum tipo de dano referente as fortes chuvas. No Estado, 95 pessoas estão desabrigadas e 54 desalojadas

– Amaral Ferrador

– Arambaré

– Bagé – 26 Desalojados

– Caçapava do Sul

– Cacequi

– Camaquã

– Candiota

– Canguçu

– Cerrito – 40 Desabrigados

– Cristal

– Dom Pedrito

– Encruzilhada do Sul

– Hulha Negra

– Jaguarão

– Lavras do Sul

– Morro Redondo

– Pedro Osório – 24 Desabrigados, 20 Desalojados

– Pelotas – 13 Desabrigados, 8 Desalojados

– Pinheiro Machado

– Piratini

– Quaraí

– Rio Grande – 18 Desabrigados

– Santana da Boa Vista

– São José do Norte

– Tramandaí

– Turuçu

Camaquã

A cidade de Camaquã, uma das mais afetadas pelas chuvas, cujos volumes de água em 72 horas já ultrapassaram os 207 milímetros acumulados, conta com uma equipe da Defesa Civil Estadual na localidade desde a manhã de quarta. O órgão já entregou lonas para a Coordenadoria Municipal atender à população. Foi reportado pelo município que há sete pessoas abrigadas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), aguardando avaliação se poderão, ou não, retornar às suas residências.

