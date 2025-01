Mundo Na posse do mais poderoso do planeta, outros poderosos do planeta

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

Presenças ilustres incluíram os donos da Meta, Amazon, X, Tesla, SpaceX, Google, Apple e TikTok. (Foto: Divulgação/White House)

Donald Trump tomou posse como o 47º presidente dos Estados Unidos nesta segunda-feira (20), em uma cerimônia marcada pela presença de presidentes-executivos de grandes empresas de tecnologia. Entre os participantes estavam Mark Zuckerberg (Meta), Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla, SpaceX e X), Sundar Pichai (Google), Tim Cook (Apple) e Shou Zi Chew (TikTok).

Além de prestigiar o evento, essas gigantes do setor de tecnologia mostraram apoio ao novo governo, com doações milionárias para o fundo inaugural de Trump. Empresas como Amazon, Meta, Google e Microsoft contribuíram com US$ 1 milhão cada para a cerimônia. Musk, inclusive, foi ovacionado quando apareceu na transmissão.

Elon Musk terá um papel ativo no governo, liderando o recém-criado Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês). O órgão, que não é oficial, será responsável por propor cortes em gastos públicos considerados desnecessários. Durante o discurso de posse, Trump mencionou o desejo de plantar a bandeira americana em Marte, o que foi comemorado por Musk, cujo objetivo com a SpaceX é possibilitar a colonização do planeta.

Desde a campanha, Trump tem estreitado relações com as empresas de tecnologia. Zuckerberg, por exemplo, encontrou-se com o republicano em novembro e anunciou mudanças significativas na moderação de conteúdo das plataformas da Meta, alinhando-se às críticas do presidente contra a checagem de fatos.

Trump afirmou em seu discurso que seu governo trará “de volta a liberdade de expressão”, marcando uma posição contra práticas de moderação que considera censura.

A cerimônia também destacou a influência econômica dos indicados por Trump. Dos 80 nomes escolhidos para cargos em sua administração, dez são bilionários, e outros cinco, multimilionários. A soma das fortunas dos indicados ultrapassa o PIB de países como Dinamarca e África do Sul, e é 3.837 vezes maior que a do gabinete de Joe Biden.

Figuras proeminentes da política conservadora mundial também marcaram presença, entre eles Javier Milei, presidente da Argentina, Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália (elogiada por Donald Trump como uma “mulher fantástica”), Santiago Abascal, líder do partido Vox na Espanha, André Ventura, chefe do partido Chega em Portugal.

Também estavam no local Daniel Noboa, presidente do Equador, Mateusz Jakub Morawiecki, premiê da Polônia, e Jürgen Hardt, porta-voz da política externa da União Democrata Cristã da Alemanha. (Estadão Conteúdo)

