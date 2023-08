Esporte Na reserva do PSG, Neymar avisa: “Não sei quando voltarei a jogar”

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2023

Após cinco meses se recuperando de lesão no tornozelo direito, Neymar voltou a trabalhar com bola no meio de julho. Foto: Divulgação

A torcida japonesa ansiava por ver Neymar em campo nessa terça-feira (1°), mas Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, mais uma vez não aproveitou o brasileiro. Causando euforia sempre que aparecia no telão do estádio, o atacante chegou a ser ovacionado pelos torcedores no Estádio Nacional, em Tóquio, quando saiu do túnel para o retorno do segundo tempo. No fim das contas, apenas sentou no banco de reservas novamente e viu seus companheiros perderem por 2 a 1, de virada, para a Inter de Milão, atual vice-campeã da Liga dos Campeões.

Após cinco meses se recuperando de lesão no tornozelo direito, Neymar voltou a trabalhar com bola no meio de julho, na reapresentação após o período de férias. Ele foi liberado após novos exames. Viajou para o Japão, onde o clube parisiense excursiona em pré-temporada, mas não participou dos amistosos com Al Nassr e Cerezo Osaka, assim como nesta terça, contra a Inter de Milão. Já são três jogos sem Neymar. O último compromisso da turnê será diante do Jeonbuk Hyundai, na quinta-feira. No clube francês, não há informação de problemas físicos ou de lesão de Neymar.

Luis Enrique escalou o PSG cheio de reforços contratados na janela de transferências. O lateral-esquerdo Lucas Hernandez e o zagueiro Skriniar começaram na defesa, o volante Ugarte compôs o meio de campo e Marco Asensio foi escalado no ataque. Do lado da Inter de Milão, o atacante Marcus Thuram, filho do campeão do mundo Lilian Thuram, fez seu primeiro jogo como titular.

A primeira etapa decorreu com a bola nos pés do time parisiense durante a maior parte do tempo. Chances de gols foram criadas pelos dois lados, embora sem tanto volume. O PSG foi mais ofensivo e tentou levar risco ao gol de Stankovic mais vezes, mas não foi eficaz a ponto de voltar para o vestiário no intervalo com alguma vantagem no placar.

No retorno para o segundo tempo, a torcida japonesa mostrou euforia ao ver Neymar aparecendo no gramado, mas logo percebeu que ele não estava com a camisa de jogo. O brasileiro sentou no banco mais uma vez e, de lá, viu Vitinha acertar um lindo chute de fora da área para marcar golaço, com apenas oito minutos de bola rolando.

O tempo foi passando e Neymar continuou no banco. Depois de vibrar com o gol de Vitinha, ele viveu uma sequência de lamentações após a Internazionale conseguir a virada com gols de Sebastiano Esposito e Sensi, com um intervalo de dois minutos entre eles, aos 36 e 38, respectivamente.

