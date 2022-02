Mundo Na Rússia, Bolsonaro terá almoço com Putin e reunião com empresários das áreas de energia e fertilizantes

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2022

O presidente Jair Bolsonaro ao lado do presidente da Rússia, Vladimir Putin, em imagem de 2019. (Foto: Divulgação/Palácio do Planalto)

A viagem do presidente Jair Bolsonaro para a Rússia, na semana que vem, vai ter um dia de compromissos e prevê um almoço com o presidente russo, Vladimir Putin, no Kremlin, e uma reunião com empresários de diversas áreas, como energia e fertilizantes agrícolas.

Bolsonaro também vai se encontrar com o presidente da Duma de Estado, a Câmara baixa do parlamento russo.

Para o governo brasileiro, a ideia da viagem é focar na relação comercial entre Brasil e Rússia e no aprimoramento das trocas entre os dois países. O entendimento é que as parcerias comerciais entre Brasil e Rússia ainda estão longe do ideal, principalmente considerando que são dois países que fazem parte do grupo Brics, junto com China, Índia e África do Sul.

Tensão na fronteira

O governo brasileiro avalia que é difícil o assunto Ucrânia não surgir durante a viagem à Rússia, mas defende que essa não é a prioridade da comitiva de Bolsonaro.

Putin está no centro de uma crise internacional desde que decidiu mobilizar centenas de milhares de tropas para a fronteira com a Ucrânia. Os Estados Unidos viram nesse movimento uma ameaça de invasão russa ao território ucraniano.

Putin argumenta que tem o direito de fazer exercícios militares dentro de seu território e acusa a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), sob a liderança dos Estados Unidos, de tentar ampliar sua influência para a Europa Oriental. Putin teme que a Otan integre a Ucrânia como membro.

Em resposta às ações militares de Putin, os Estados Unidos mobilizaram tropas em países aliados que ficam próximos do território russo, como a Romênia.

A crise no leste europeu é a maior entre as potências militares dos últimos anos e tem reeditado o clima de Guerra Fria, opondo Estados Unidos e Rússia nos polos do cenário geopolítico.

É nesse contexto de tensão global que Bolsonaro vai encontrar Putin. A diplomacia brasileira tem insistido que a saída para o impasse deve necessariamente passar pelo diálogo e pelos organismos internacionais.

Se, de um lado, a Rússia pode representar novas alternativas comerciais para o Brasil, de outro os países do Ocidente, com os Estados Unidos à frente, são parceiros históricos do Brasil.

Cronograma

Veja abaixo a previsão para a viagem de Bolsonaro à Rússia.

– 15 de fevereiro: Chegada a Moscou.

– 16 de fevereiro: Deposição de flores no túmulo do soldado desconhecido; Encontro com Putin, no Kremlin; Almoço com Putin, no Kremlin; Encontro com o presidente da Duma de Estado; Encontro com empresários.

– 17 de fevereiro: Partida para a Hungria. As informações são do portal de notícias G1.

