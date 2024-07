Grêmio Na Serra Gaúcha, Grêmio enfrenta o Palmeiras pelo Brasileirão; acompanhe

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Partida ocorre às 19h, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha Foto: Editoria de Arte/O Sul Editoria de Arte/O Sul Foto: Editoria de Arte/O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Grêmio e Palmeiras medem forças nesta quinta-feira (4), às 19h, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro.

Acompanhe na Rádio Grenal

O Grêmio vem de vitória, por 1 a 0 sobre o Fluminense, e encerrou a sequência de sete jogos sem vencer no Brasileirão. Embora ainda esteja na zona de rebaixamento, em 18º lugar, o Tricolor soma 10 pontos, a um de deixar o Z-4, e com dois jogos a menos que os concorrentes.

O Palmeiras, por sua vez, está com 26 pontos e vem de vitória sobre o Corinthians, por 2 a 0, apesar do time remendado acumulando desfalques. Abriu a 14ª rodada ocupando a vice-liderança, atrás somente do Flamengo, mas em meio a uma disputa embolada pelo topo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/na-serra-gaucha-gremio-enfrenta-o-palmeiras-pela-14a-rodada-do-brasileirao/

Na Serra Gaúcha, Grêmio enfrenta o Palmeiras pelo Brasileirão; acompanhe

2024-07-04