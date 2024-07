Inter No Rio de Janeiro, Inter enfrenta o Fluminense pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro; acompanhe

Nesta quinta-feira (4), Fluminense e Inter se enfrentam às 20h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense vem de seis derrotas consecutivas e amarga a lanterna do Brasileirão. Em busca de recuperação, o clube carioca contratou o técnico Mano Menezes, que fará sua estreia pelo Tricolor nesta quinta-feira. O duelo marca ainda o retorno de André após mais de dois meses em recuperação de uma lesão no joelho.

O Inter empatou em 1 a 1 com o Criciúma no domingo e, na rodada anterior, perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1. O time de Eduardo Coudet chega repleto de problemas, mas tenta melhorar na tabela. Os gaúchos, que têm dois jogos a menos, abriram a rodada em 10º lugar com 18 pontos.

