Por Redação O Sul | 4 de julho de 2024

Com o resultado e tendo três jogos a menos em relação aos demais adversários, o Grêmio segue na sétima colocação no campeonato Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA Com o resultado e tendo três jogos a menos em relação aos demais adversários, o Grêmio segue na sétima colocação no campeonato, somando 18 pontos em oito partidas (Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA) Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA

As categorias de base do Grêmio voltaram a atuar em uma partida oficial no Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Após a recuperação de parte da estrutura atingida pelas enchentes do mês de maio, o Tricolor recebeu o RB Bragantino em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Ao final do duelo, o time gremista acabou sendo superado pelos paulistas pelo placar de 0 a 1.

O Grêmio começou a partida tendo dois desfalques. O atacante Alysson e o lateral-direito Igor estão servindo ao elenco profissional. No primeiro tempo, o Tricolor fez um duelo marcado por equilíbrio nas ações ofensivas, acertando a trave adversária em duas oportunidades, em conclusões de Guga e Cheron.

Enquanto isso, o Bragantino respondeu da mesma forma, com outras duas bolas na trave. Em uma das conclusões, o goleiro Cassio ainda tocou na bola antes para evitar o gol. Ainda assim, na reta final, os paulistas abriram o marcador.

O segundo tempo foi de total domínio gremista. Gradativamente o Grêmio foi pressionando a defesa adversária, novamente acertando a trave em conclusões de Cheron e José Guilherme. Em cabeçadas de Cheron e em chutes de fora da área de Cristiano e Kaick, o goleiro adversário evitou o gol de empate.

Com o resultado e tendo três jogos a menos em relação aos demais adversários, o Grêmio segue na sétima colocação no campeonato, somando 18 pontos em oito partidas. O elenco gremista volta a atuar na próxima quarta-feira (10) diante do Fluminense, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

2024-07-04