Por Redação O Sul | 4 de julho de 2024

O lateral-esquerdo tem vínculo com o Colorado até 31 de dezembro de 2024 Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter discute renovação do lateral-esquerdo Renê. Há conversas entre as partes, mas a direção avalia o desempenho do camisa 6 para avançar as tratativas.

O lateral-esquerdo tem vínculo com o Colorado até 31 de dezembro de 2024. Ou seja, já está liberado a assinar um pré-contrato com qualquer equipe e sair sem custos ao término da relação.

O jogador de 31 anos é uma das vozes ativas no vestiário, com prestígio entre jogadores, comissão técnica e direção. Todavia, virou alvo de parte da torcida desde os erros contra o Fluminense, na Libertadores no ano passado, e que se repetem na atual temporada.

