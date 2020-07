Rio Grande do Sul Nadim Harfouche é o novo prefeito de Viamão

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

Harfouche afirma que vai trabalhar com foco total na Saúde do município. Foto: Divulgação Harfouche afirma que vai trabalhar com foco total na Saúde do município. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O vereador Nadim Harfouche, do Partido Social Liberal, assumiu nesta sexta-feira (24), como chefe do Executivo viamonense. Nas primeiras horas como prefeito de Viamão, Nadim destacou que vai trabalhar com foco total na Saúde.

O prefeito Nadim esteve reunido com a Secretaria da Saúde para viabilizar a mudança na classificação do porte da UPA 24H de Viamão. “Determinei que o Porte 2 seja alterado para Porte 3”, disse Nadim. A mudança prevê novos recursos e atendimentos para os viamonenses.

“Vamos trabalhar para que todos os investimentos na área da Saúde sejam feitos e não de forma temporária, mas que sejam legado para a nossa cidade. Vamos buscar recursos para ajudar o hospital”, destacou o prefeito.

Nadim deixou um recado para a população. “Estamos vivendo um momento totalmente desconhecido por causa da pandemia do novo coronavírus, e por isso precisamos de todos os cuidados, temos que ajudar uns aos outros, pensar no próximo e preservar vidas”, disse Nadim.

O novo prefeito disse que não poderia deixar de prestar a sua homenagem ao prefeito Valdir Jorge Elias, o Russinho, vítima da Covid-19. “O Russinho foi um grande homem público. Um amigo e parceiro que nos deixou de forma tão triste”, finalizou o prefeito Nadim Harfouche.

Quem é o novo prefeito

Nadim Harfouche nasceu no Líbano e é naturalizado brasileiro. Aos oito anos de idade foi com sua família morar no Canadá. A convite de um tio, a família mudou-se para o Brasil, quando Nadim tinha nove anos.

Estudou nas escolas Nossa Senhora das Graças, Ginásio Agrícola Canadá e ETA (Escola Técnica de Agricultura), onde se formou Técnico Agrícola. Nadim entrou na vida política em 2000. Em 2004 se elegeu vereador de Viamão sendo reeleito em 2008, 2012 e 2016.

