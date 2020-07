Saúde UFRGS assina convênio com a Prefeitura de Porto Alegre para realizar exames de Covid-19

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Serão realizados inicialmente até 160 exames por dia, mas o número deve ser ampliado. Foto: Flávio Dutra/Divulgação Serão realizados inicialmente até 160 exames por dia, mas o número deve ser ampliado. (Foto: Flávio Dutra/Divulgação) Foto: Flávio Dutra/Divulgação

O ICBS (Instituto de Ciências Básicas da Saúde da UFRGS) recebeu na quinta-feira (23), nove amostras enviadas pela Prefeitura de Porto Alegre para realizar testes de Covid-19. Essa primeira remessa é fruto de um convênio entre UFRGS, FAURGS e Prefeitura, assinado na última segunda-feira.

Serão realizados inicialmente até 160 exames por dia, mas, segundo a diretora do ICBS, Ilma Brum da Silva, esse número deve ser ampliado nos próximos dias. O convênio tem a vigência de seis meses e prevê que podem ser realizados até 28.800 testes ao total. O tipo de exame que o ICBS realiza é o RT-PCR, considerado o padrão-ouro para diagnóstico de Covid-19.

Segundo a Prefeitura, os exames estão sendo feitos em pacientes hospitalizados, profissionais de segurança, grupos acima de 60 anos, idosos de residenciais geriátricos, sintomáticos e familiares e colegas de trabalho de pessoas que tiveram o diagnóstico de Covid-19. Nesses casos, é possível procurar a Unidade de Saúde de referência ou as tendas instaladas pelo município para coleta das amostras.

Cooperação com governo do Estado

O Instituto realiza desde abril testes de Covid-19 em amostras remetidas pelo governo do Estado. O laboratório da UFRGS já executou mais de 5 mil testes na modalidade manual. Nesta semana, um extrator e purificador automático de DNA e RNA – Extracta 96 foi doado para o ICBS pelo Banrisul, o que aumentou a capacidade operacional do laboratório e permitiu a assinatura da cooperação com a Prefeitura.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Saúde