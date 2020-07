Geral Namorada do filho de Donald Trump está com coronavírus

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2020

Kimberly Guilfoyle testou positivo para a Covid-19. (Foto: Reprodução/Twitter)

No mesmo dia em que os Estados Unidos registraram recorde de novos casos de coronavírus, a nora de Donald Trump, Kimberly Guilfoyle, testou positivo para a Covid-19. Os exames do filho do presidente deram negativo.

A namorada de Donald Trump Jr., que também é uma das principais angariadoras de fundos para a campanha do presidente, teve o resultado do teste pouco antes do evento realizado na sexta-feira (3), no Monte Rushmore, pelo feriado de 4 de Julho.

De acordo com Sergio Gor, chefe de gabinete do Comitê de Finanças de Trump, logo após Kimberly testar positivo, ela “foi isolada para limitar qualquer exposição”.

“Ela está indo bem e será testada novamente para garantir que o diagnóstico esteja correto, pois é assintomática, mas como precaução cancelará todos os eventos futuros”, disse Gor, segundo a CNN americana.

Embora não tenha tido contato com o presidente nos últimos dias, Kimberly esteve nos bastidores de outros eventos, como o de Oklahoma e Phoenix, além de diversos outros locais para angariar fundos para a campanha de Trump. Ela não usava máscara em suas recentes aparições.

Dia da Independência

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursou neste sábado (4), Dia da Independência no país, diante de centenas de convidados – a maioria sem máscaras – na Casa Branca. No pronunciamento, o republicano voltou a criticar a China pela pandemia de Covid-19 e disse que haverá uma solução para a crise do novo coronavírus até o fim do ano.

“Estou certo de que teremos tratamento e solução com vacina muito antes do fim do ano, disse.

Para o presidente, os EUA vinham apresentando uma série de bons resultados, “mas, no meio do caminho, fomos atingidos pelo vírus que veio da China”, afirmou Trump, repetindo uma das críticas mais frequentes ao país onde os primeiros casos de Covid-19 foram relatados.

Trump também fez uma breve menção repudiando os manifestantes que destruíram de estátuas ligadas a figuras racistas ou dos tempos de colonialismo. Esses atos ocorrem em meio aos protestos antirracismo que tomaram os EUA desde a morte de George Floyd, um ex-segurança negro, em ação policial.

“Não importa nossa raça, credo ou religião: somos americanos, e colocamos a América [os EUA] em primeiro lugar”, afirmou.

Repetindo o discurso de um dia antes, Trump insistiu que o governo está “combatendo a esquerda radical. “Estamos salvaguardando nossas tradições, valores e tradições”, disse.

Além disso, ele afirmou que o “American Way of Life” (Jeito Americano de Viver, em uma tradução livre) está presente desde a descoberta das Américas por Cristóvão Colombo em 1492 — embora os EUA tenham se tornado independentes somente em 1776, quase 300 anos depois.

“Juntos vamos lutar pelo sonho americano e lutar pelo ‘American Way of Life’, que começou em 1492 quando Colombo descobriu a América”, discursou Trump. As informações são do portal de notícias G1.

